За 10 месяцев оборот розничной торговли в Татарстане превысил 878 млрд рублей

С января по октябрь 2021 года оборот розничной торговли в Татарстане составил 878,6 млрд рублей, что на 125 млрд больше, чем за аналогичный период предыдущего года. Об этом сообщается на сайте Татарстанстата.

Согласно данным, индекс физического объема (ИФО) оборота розничной торговли в Татарстане за первые десять месяцев этого года составил 107,8% по отношению к прошлогодним показателям за этот период.

Оборот пищевых продуктов вместе с табачными изделиями за январь-октябрь 2021 года в республике равняется 373,9 млрд рублей, что на 39,5 млрд больше, чем в январе-октябре 2020 года. Его ИФО составил 102,5% по отношению к аналогичному периоду за прошлый год.

Кроме того, оборот непродовольственных товаров за первые десять месяцев в Татарстане увеличился на 85,5 млрд рублей и достиг 504,7 млрд. Индекс физического объема оборота непродовольственных товаров за это же время составил 112%.