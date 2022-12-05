Оборот розничной торговли в Татарстане за 10 месяцев приблизился к 1 трлн рублей

Оборот розничной торговли в Татарстане с января по октябрь составил 997 млрд рублей, что на 2,4% меньше, чем годом ранее, следует из данных Татарстанстата.

При этом продажи продовольственных товаров, за десять месяцев этого года увеличились на 5% по сравнению с прошлогодними показателями — до 461 млрд рублей. Реализация непродовольственных товаров снизилась на 7,9% – до 540 млрд рублей.

Отметим, что оборот розничной торговли на душу населения в январе-октябре 2022 года составил 256,6 тыс. рублей.

«В январе-октябре 2022 года оборот розничной торговли на 92,4% формировался торгующими организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность в стационарной торговой сети, доля рынков в объеме оборота розничной торговли составила 7,6%», – отмечает Татарстанстат.