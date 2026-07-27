Оборот розничной торговли в Татарстане вырос на 6,9% за пять месяцев

Татарстан занял 27-е место в рейтинге российских регионов по темпам роста оборота розничной торговли за январь-май 2026 года. Согласно исследованию РИА «Новости», за год показатель в республике увеличился на 6,9%.

При этом соседний Башкортостан вошел в число лидеров рейтинга, заняв четвертую строчку. Там оборот розничной торговли вырос на 10,8%.

По объему розничного товарооборота на одного жителя Татарстан также показывает высокий результат: за первые пять месяцев года показатель составил 189,8 тыс. рублей на человека. Для сравнения, в Башкортостане он достиг 188,2 тыс. рублей.

Первое место по динамике роста занял Чукотский автономный округ, где оборот увеличился на 18,8%. Далее в рейтинге расположились Ивановская область с ростом на 12,2%, Краснодарский край – на 11,5% и Астраханская область – на 10,6%.

В целом по России оборот розничной торговли за январь-май 2026 года вырос на 5%. Положительная динамика отмечена в 84 регионах страны, причем более чем в половине субъектов темпы роста превысили 5%. Эксперты связывают увеличение показателей с ростом доходов населения и сохранением высокого потребительского спроса.

Наибольшую долю в общем объеме розничной торговли России по-прежнему обеспечивают Москва, Московская область и Санкт-Петербург. На эти три региона приходится почти 27% всего оборота страны.