Оборот розничной торговли Татарстана превысил 1,6 трлн рублей в 2024 году

Оборот розничной торговли Татарстана в 2024 году составил более 1,6 трлн рублей, что на 200 млрд больше, чем годом ранее. Соответствующие данные были показаны в презентации главы Минпромторга РТ Олега Коробченко на итоговой коллегии ведомства.

«Положительная динамика есть на внутреннем потребительском рынке. Его состояние является одним из критериев уровня жизни людей. Доля торговли в ВРП составляет 10,5%», – отметил министр.

По его словам, потребительская активность выросла в отношении пищевых продуктов, а также увеличился оборот предприятий общепита.

«В республике здоровая конкуренция, о чем свидетельствуют 16,5 тыс. предприятий торговли. В сфере потребительского рынка республики работают свыше 340 тыс. человек, что составляет 17,5% от численности занятых в экономике», – добавил Коробченко.