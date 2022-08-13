Оборот промпарков в Лаишевском районе за первое полугодие составил 685 млн рублей

В Лаишевском муниципальном районе оборот промышленных парков за первое полугодие составил 685 млн рублей. Загруженность ранее созданных парков превышает 70%, и новых – таких как Фарммедполис и Иннополис — 32%. Об этом сегодня в Кабмине сообщил глава Лаишевского района Ильдус Зарипов.

Отчитываясь перед Президентом РТ Рустамом Миннихановым по экономическим показателям, руководитель района сообщил, что в селе Никольское в июле 2021 года предприятие «Полипласт-Казань» запустило модификационный центр по производству химических добавок для бетона. За первые полгода объем отгруженных товаров составил более 120 млн рублей. На производстве задействованы 22 человека.

На производственной площадке в селе Рождествено компания «ПолиМикс Казань» производит полимерные материалы — герметики, мастики, клеи. Внедрение инновационных решений в технологию производства позволило увеличить поставку продукцию для оборонно-промышленного комплекса страны. За первое полугодие текущего года было отгружено товаров на сумму более 220 млн. рублей, что составляет 136% по сравнению с аналогичным периодом.

«В условиях, когда наши предприятия столкнулись с колоссальным санкционным давлением, необходимо выстраивать новую логистику поставок продукции и комплектующих, работать под влиянием изменений курса рубля, рассматривать возможности для организации импортозамещающих производств и учитывать другие внешние факторы. Поддержка резидентов промышленных парков является хорошим инструментом по привлечению новых участников. На территории района работают пять аккредитованных промышленных парков, в которых осуществляют деятельность 33 резидента, и четыре производственные площадки с девятью компаниями», — доложил Зарипов.