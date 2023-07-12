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Оборот отрасли туризма в Татарстане превысил 40 млрд рублей
Туризм для Татарстана является значительной частью экономики республики, оборот отрасли превышает 40 млрд рублей. Об этом в интервью «Общественному телевидению России» (ОТР) сообщил председатель Госкомитета РТ по туризму Сергей Иванов.
«Отрасль набирает обороты очень быстро. Она растет по темпам быстрее, чем многие традиционные отрасли экономики и мы, конечно же, видим в туризме огромное будущее», – отметил Иванов.
Он рассказал, что помимо традиционных направлений в республике очень развит загородный туризм, который включает большое количество локаций – это различного уровня парк-отели и глэмпинги.
«Вы можете жить в уеденных уголках на берегу Волги, или на берегу Камского водохранилища, которое безгранично – более 40 км от берега до берега», – рассказал Иванов.
Сегодня на ОТР стартовал спецпроект, посвященный Республике Татарстан. В течение дня на телеканале будут рассказывать об экономике, промышленности и культуре республики и ее столицы.
В сюжетах рассказывается о самом крупном в стране автомобильном предприятии – КАМАЗе и самом молодом городе Иннополисе, мечети в Болгаре, где хранится самый большой в мире печатный Коран, соборе Успения Пресвятой Богородицы, где можно увидеть стенную живопись эпохи Ивана Грозного, а также о Сабантуе.
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