Оборот оптовой торговли в Татарстане вырос на 22%

По итогам января — сентября текущего, 2023 года оборот оптовой торговли в Татарстане превысил 2 трлн 625,1 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года он увеличился на 21,6%, следует из данных Татарстанстата.

В августе в республике был зарегистрирован наибольший с начала этого года оборот оптовой торговли — почти 365 млрд рублей. Это на 33% больше, чем в августе 2022-го, и на 9,6% выше результата июля 2023-го.

Наименьшим при этом оборот оптовой торговли в регионе оказался в январе — примерно 219,5 млрд рублей. Это на 0,4% выше показателя первого месяца минувшего года, однако на 18,1% меньше, чем в декабре 2022-го.