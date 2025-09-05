news_header_top
Экономика 5 сентября 2025 14:07

Оборот онлайн-торговли в 2025 году ожидается на уровне 14 млрд рублей - экономист

Оборот интернет-торговли в 2025 году прогнозируется на уровне 14 млрд рублей, что составляет порядка 25% от объема офлайн-торговли, сообщил «Татар-информу» экономист Денис Ракша.

«Оборот розничной или офлайн-торговли по итогам 2025 года прогнозируется на уровне чуть больше 60 млрд рублей, а оборот интернет-торговли – уже 14 млрд рублей в год. Это около 25% от офлайн-торговли, а это много», – сказал собеседник агентства.

Он подчеркнул, что в интернет-торговлю сейчас переходят многие продавцы, а ее объемы растут довольно быстро. Так, начиная с 2020-го оборот торговли в формате онлайн растет на 25% ежегодно.

