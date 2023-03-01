Оборот общественного питания в Татарстане в 2022 году вырос на 3,6%

Обороты в секторе общепита Татарстана самые большие среди регионов Приволжского федерального округа, следует из данных Министерства промышленности и торговли республики. Согласно статистике, в прошлом году общий оборот составил 54,7 млрд рублей, что на 3,6% больше, чем годом ранее в сопоставимых ценах.

«Я горжусь тем, что наша индустрия настолько выросла, что мы уже помогаем друг другу, считаем коллег не конкурентами, а друзьями и партнерами», — заявил президент Ассоциации рестораторов и отельеров Татарстана Зуфар Гаязов на заседании коллегии организации в Казани.

При этом общее количество заведений общественного питания в Татарстане за прошедший год сократилось с 5155 до 5102.