Оборот общепита в Татарстане вырос на 7,7% и достиг 63,7 млрд рублей

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Оборот общественного питания в Татарстане по итогам января – июля 2026 года достиг 63,7 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель вырос на 7,7%, следует из данных Росстата, которые изучил «РБК Татарстан».

Темпы роста оборота общепита в Татарстане оказались выше среднего показателя по Приволжскому федеральному округу, где он увеличился на 4,5%. По динамике республика заняла четвертое место среди регионов ПФО.

Наиболее значительно оборот общественного питания вырос в Марий Эл – на 14,1%. Второе место по темпам роста заняла Саратовская область с показателем 11,6%, третье – Оренбургская область, где оборот увеличился на 10,6%.

В трех из 14 регионов Приволжского федерального округа в январе – июле 2026 года оборот общепита сократился. Наибольшее снижение зафиксировано в Пермском крае – на 4,1%. В Пензенской области показатель уменьшился на 0,7%, в Мордовии – на 0,4%.

По объему оборота общественного питания Татарстан занял второе место в ПФО. Лидером стала Самарская область, где за семь месяцев показатель достиг 65,9 млрд рублей.

Самый низкий оборот общественного питания среди регионов ПФО зафиксирован в Мордовии – 8,3 млрд рублей. В целом по округу за январь – июль он составил 406 млрд рублей.

Темпы роста оборота общепита в Татарстане также превысили среднероссийские. В целом по стране показатель за семь месяцев увеличился на 6,2%. По данным Росстата, оборот баров, кафе и ресторанов в России за этот период составил 34,45 трлн рублей.