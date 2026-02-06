news_header_top
Экономика 6 февраля 2026 20:19

Оборот общепита в России в 2025 году вырос почти на 9%

Оборот заведений общественного питания в России по итогам 2025 года вырос на 8,7% в сопоставимых ценах по сравнению с 2024 годом и достиг 4,287 трлн рублей. Об этом сообщает «ТАСС», приводя данные Росстата.

В декабре 2025 года оборот общепита увеличился на 9,4% год к году и составил 421,5 млрд рублей.

В статистику Росстата входит выручка ресторанов, кафе и баров, а также оборот других предприятий отрасли. Речь идет, в том числе, о поставщиках продукции общественного питания для организаций социальной сферы и компаниях, обслуживающих банкетные мероприятия.

