Оборот «налички» у россиян сократился на 150 млрд. руб.

Россияне стали меньше платить наличными деньгами. По данным Центробанка, в октябре этого года оборот наличных средств в обращении уменьшился на 150,7 млрд руб.

Как пишет РБК, в сентябре граждане вернули в Банк России 27,9 млрд. руб. То есть, в октябре объем вернувшейся налички вырос в 5,4 раза.

Интересно, что такой объем «перевода» денег из бумажной формы на карту зафиксировали впервые за полтора года. При этом подобная тенденция никак не связана с сезонными факторами.

До этого эксперты говорили, что перевод «наличные деньги – карта» связан с ростом ставок на рынке. То есть, когда ЦБ поднимает ключевую ставку, то растут ставки по банковским депозитам. Соответственно, для граждан становится привлекательным банковский счет.

Напомним, что ранее Центральный Банк поднял ключевую ставку до 15%. Для примера, «Татар-информ» проанализировал текущие предложения по вкладам от банков. Так, «Тинькофф» поднял ставки по накопительным счетам до 14-15% (в зависимости от подписки, срока и суммы). Аналогично поступил и «Альфа-Банк»: максимальная ставка доходит до 15%. У «Сбера» доходность по вкладам меньше – от 12,75% до 14%. Отметим, что ставки указаны для сбережений в рублях.