В Лаишевском районе оборот МСП вырос более чем на 100%

Оборот предприятий малого и среднего бизнеса за шесть месяцев увеличился на 117,3 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг 12,2 млрд рублей. Об этом на совещании в Кабмине РТ доложил глава Лаишевского района Ильудс Зарипов.

Докладчик отметил, что малый и средний бизнес играет особую роль в экономической и социальной жизни района. В муниципалитете работают 2238 субъектов МСП, их доля в экономике района составляет более 30%. Численность работающих с учетом индивидуальных предпринимателей — 11179 человек.

«Мы ведем активную работу по оказанию помощи в открытии собственного дела и помогаем желающим стать самозанятыми. На 1 августа их количество составляет 2947 человек», — добавил Зарипов.

На площадке электронного ресурса Республиканского маркетингового центра зарегистрировано 28 предприятий, выручка составила 1 млрд 145 млн рублей. Сегодня государство предлагает широкий спектр мер поддержки для предпринимателей. Федеральными мерами поддержки воспользоваллся 41 субъект малого и среднего предпринимательства района на сумму 1 млрд 702 млн рублей.

«Фонд поддержки предпринимательства Республики Татарстан выдал индивидуальным предпринимателям и самозанятым гражданам микрозаймов на сумму более 14 млн рублей, еще четырем субъектам малого и среднего предпринимательства выдано поручительство на сумму 9,7 млн рублей», — сообщил глава района.

По его словам, в районе выстроен диалог с предпринимательским активом – регулярно проводятся деловые встречи, наиболее перспективные проекты выносятся на рассмотрение инвестиционного совета района.

481 предприниматель района (21,8%) работают на маркетплейсах OZON, Wildberries, Kazan — Express. Это направление все активнее развивается и используется предпринимателями нашего района.