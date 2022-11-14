Оборот малых предприятий Казани за полгода вырос на 11,5%

Субъекты малого и среднего предпринимательства Казани за первое полугодие 2022 года продемонстрировали рост оборота на 11,5%. Среднемесячная зарплата работников в этом секторе достигла 32 тыс. рублей. Об этом на деловом понедельнике в мэрии рассказал заместитель руководителя исполкома столицы Татарстана Ильдар Шакиров.

Он напомнил, что малый бизнес Казани — это почти 40% валового территориального продукта (ВТП), треть работающего населения города и почти половина налоговых поступлений в городскую казну.

«Согласно реестру, количество субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) составляет в Казани 79 тыс. единиц. Численность занятых на малых предприятиях составляет порядка 156 тыс. человек. Оборот малых предприятий по итогам полугодия к уровню прошлого года вырос на 11,5% и составил 507 млрд рублей», — отметил докладчик.

По словам чиновника, среднемесячная зарплата работников МСП составляет 32 тыс. рублей, она увеличилась на 17,8%.

«Продолжает расти и число самозанятых — с начала 2022 года их количество увеличилось на 18,5 тыс., до 76,3 тыс. человек», — заключил Ильдар Шакиров.