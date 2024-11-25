Оборот малых предприятий Казани достиг 578 млрд за полгода

Малый бизнес Казани по итогам полугодия демонстрирует уверенную положительную динамику. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 2,4% увеличилось количество хозяйствующих субъектов МСП, на 2,3% – численность занятых в сфере, на 32,3% – количество самозанятых. Такие данные на деловом понедельнике привел замруководителя исполкома города Ильдар Шакиров.

«Оборот малых предприятий по итогам первого полугодия вырос почти на 10% и составил 578,3 млрд рублей. При этом среднемесячная заработная плата пока составляет 35 тысяч с ростом в 2% к соответствующему периоду прошлого года. Здесь есть вопросы теневого сектора, мы с коллегами будем продолжать соответствующую работу», - уточнил он.

Шакиров также отметил, что сумма налогов, поступивших в городскую казну от субъектов МСБ за девять месяцев этого года, увеличилась на 45% и составила 8,7 млрд рублей.