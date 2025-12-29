Оборот малого и среднего бизнеса Набережных Челнов вырастет до 736 млрд рублей

Презентация: Управление информационной политики и по связям с общественностью Набережных Челнов.

На аппаратном совещании, подводя итоги года, мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев подчеркнул, что одним из приоритетных направлений работы города является развитие малого и среднего предпринимательства.

«Обратите внимание на экран – насколько весома доля малого и среднего бизнеса в макроэкономических показателях города», – отметил мэр.

По оценке на конец года, оборот субъектов малого и среднего предпринимательства вырастет на 8% и составит 736 млрд рублей, что составляет треть оборота всех предприятий и организаций города.

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства продолжает расти: сегодня их 28 тыс., что на 1,3 % больше, чем в прошлом году. В этой сфере трудятся 134,6 тыс. человек.