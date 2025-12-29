news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Экономика 29 декабря 2025 12:45

Оборот малого и среднего бизнеса Набережных Челнов вырастет до 736 млрд рублей

Читайте нас в
Телеграм
Оборот малого и среднего бизнеса Набережных Челнов вырастет до 736 млрд рублей
Презентация: Управление информационной политики и по связям с общественностью Набережных Челнов.

На аппаратном совещании, подводя итоги года, мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев подчеркнул, что одним из приоритетных направлений работы города является развитие малого и среднего предпринимательства.

«Обратите внимание на экран – насколько весома доля малого и среднего бизнеса в макроэкономических показателях города», – отметил мэр.

По оценке на конец года, оборот субъектов малого и среднего предпринимательства вырастет на 8% и составит 736 млрд рублей, что составляет треть оборота всех предприятий и организаций города.

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства продолжает расти: сегодня их 28 тыс., что на 1,3 % больше, чем в прошлом году. В этой сфере трудятся 134,6 тыс. человек.

Презентация: Управление информационной политики и по связям с общественностью Набережных Челнов.

#Набережные Челны
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Чай с хазратом: могут ли мусульмане отмечать Новый год, принимать подарки и верить в чудо

Чай с хазратом: могут ли мусульмане отмечать Новый год, принимать подарки и верить в чудо

28 декабря 2025
В Татарстане прекратятся метели и немного повысится температурный фон

В Татарстане прекратятся метели и немного повысится температурный фон

28 декабря 2025