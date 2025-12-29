Оборот малого и среднего бизнеса Набережных Челнов вырастет до 736 млрд рублей
На аппаратном совещании, подводя итоги года, мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев подчеркнул, что одним из приоритетных направлений работы города является развитие малого и среднего предпринимательства.
«Обратите внимание на экран – насколько весома доля малого и среднего бизнеса в макроэкономических показателях города», – отметил мэр.
По оценке на конец года, оборот субъектов малого и среднего предпринимательства вырастет на 8% и составит 736 млрд рублей, что составляет треть оборота всех предприятий и организаций города.
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства продолжает расти: сегодня их 28 тыс., что на 1,3 % больше, чем в прошлом году. В этой сфере трудятся 134,6 тыс. человек.
Презентация: Управление информационной политики и по связям с общественностью Набережных Челнов.