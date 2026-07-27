Оборот малого и среднего бизнеса Казани достиг 396 млрд рублей

Скриншот презентации заместителя руководителя исполкома Казани Ильдара Шакирова

Несмотря на сложную экономическую ситуацию и растущую нагрузку на бизнес, малое и среднее предпринимательство остается одним из ключевых драйверов развития экономики Казани. Об этом на деловом понедельнике рассказал заместитель руководителя Исполнительного комитета города Ильдар Шакиров.

По его словам, сегодня малый и средний бизнес формирует 42,5% валового территориального продукта Казани. По итогам первого полугодия 2026 года оборот предприятий сектора составил 396 млрд рублей. В сфере малого и среднего предпринимательства заняты 188,7 тыс. человек, что на 2,2% больше, чем годом ранее. Средняя заработная плата на малых предприятиях достигла 58,8 тыс. рублей, увеличившись на 50%.

В Казани работают 84 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства. Из них 34,9 тыс. – малые и микропредприятия, 347 – средние предприятия, 48,7 тыс. – индивидуальные предприниматели. Кроме того, в городе насчитывается 170 тыс. самозанятых.

Скриншот презентации заместителя руководителя исполкома Казани Ильдара Шакирова

Наибольшую долю в структуре малого и среднего бизнеса занимают торговля и сфера услуг (35%). Далее следуют строительство (11%), профессиональная, научная и техническая деятельность (10%), транспортировка и хранение (8%), обрабатывающее производство (7%), остальные отрасли составляют 29%.

Положительная динамика в секторе обеспечена прежде всего развитием торговли, общественного питания и сферы услуг. Так, оборот розничной торговли по итогам первого полугодия достиг 256,4 млрд рублей, увеличившись на 4,3%. Оборот общественного питания составил 16 млрд рублей с ростом на 8%, а объем платных услуг – 84,7 млрд рублей, что на 7,5% выше уровня аналогичного периода прошлого года.

Вместе с тем Ильдар Шакиров отметил, что в первом полугодии 2026 года сохраняется тенденция, при которой число ликвидированных предприятий превышает количество вновь созданных. С начала года деятельность прекратили 10,1 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства, тогда как зарегистрировано было 8,1 тыс. новых.

Скриншот презентации заместителя руководителя исполкома Казани Ильдара Шакирова

Больше всего новых компаний появилось в торговле и сфере услуг (2,2 тыс.), строительстве (1,1 тыс.), транспортировке и хранении (790), а также в обрабатывающих производствах (396). Однако именно в этих отраслях зафиксировано и наибольшее количество закрытий: в торговле и сфере услуг прекратили деятельность 3,8 тыс. субъектов, в строительстве – 1,4 тыс., в транспортировке и хранении – 825, в обрабатывающих производствах – 601.

По словам Шакирова, основными причинами прекращения деятельности предприниматели называют рост налоговой нагрузки и высокие процентные ставки по кредитам. Несмотря на существующие сложности, сектор малого и среднего бизнеса продолжает адаптироваться к меняющимся экономическим условиям и остается одной из важнейших составляющих экономики Казани.