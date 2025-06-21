Оборона Брестской крепости и штурм Кенигсберга – в Альвидино стартует «Элбэдэн»

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

VII Всероссийский фестиваль исторической реконструкции «Элбэдэн» пройдет сегодня и завтра, 21 и 22 июня, в деревне Альвидино Пестречинского района Татарстана. Это мероприятие, на котором воссоздаются отдельные драматические и героические моменты Великой Отечественной войны, каждый год объединяет тысячи зрителей и участников. На этот раз событие посвящено 80-летию Победы, Году защитника Отечества и 125-летию со дня рождения Героя Советского Союза Петра Гаврилова.

Фестиваль проходит на родине Гаврилова, последнего защитника Брестской крепости. С момента организации этой площадки ее посетили более 60 тысяч человек. В 2025 году организаторы обещают сделать мероприятие еще более масштабным: с большим количеством военной техники, новыми пиротехническими эффектами и повышенным вниманием к исторической достоверности – от точного воспроизведения формы до реконструкции военного снаряжения.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Ключевыми моментами фестиваля станут три масштабные исторические реконструкции: «Я – крепость, веду бой» (эпизоды обороны Брестской крепости в 1941 году), «Вторжение» (воссоздание начала Великой Отечественной войны) и «У стен Кенигсберга» (бои весны 1945 года). В инсценировках примут участие клубы военно-исторической реконструкции со всей России и из зарубежных стран.

Постановка «Я – крепость, веду бой» будет показана 21 июня с 15 до 16 часов, инсценировка «Вторжение» начнется в 4 часа утра 22-го числа, а реконструкцию «У стен Кенигсберга» представят в тот же день, но с 14 до 15 часов.

Организаторы задействуют сразу 20 единиц военной техники, среди которых будут и машины, принимавшие участие в Великой Отечественной. Новые пиротехнические эффекты придадут большую правдоподобность происходящему.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В программу фестиваля также включены выступление клуба «Боевые искусства кавалерии» с новой программой и мастер-класс по танцам военного времени от профессиональных исполнителей. Запланированы мастер-класс по приготовлению хлеба времен Великой Отечественной, на этой же площадке можно будет узнать о жизни крестьян в Советском Союзе военных лет. Предусмотрена отдельная экспозиция, посвященная средствам связи времен войны.

Помимо прочего, в рамках фестиваля будет организована встреча с известным публицистом и историком военной медицины Александром Поволоцким – автором YouTube-канала «Медицинские и немедицинские заметки». Он покажет расширенную за последний год коллекцию медицинских инструментов разных стран и прочитает популярные лекции, тема одной из которых – «Медицина по разные стороны фронта: США, Германия, СССР».

Отдельное внимание предполагается уделить теме специальной военной операции. Впервые окажется представлена выставка, посвященная Герою России, уроженцу Пестречинского района Ивану Додосову.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Для детей и подростков предназначены площадка «Арт-патриотизм», где можно будет принять участие в мастер-классах по прикладному творчеству и изготовить поделки для российских военнослужащих. Опытные наставники проведут «Курс молодого бойца» с обучением элементам военной подготовки: стрелковому делу, штыковому бою, метанию гранат, азам связного и саперного дела. Участники квеста «К защите Родины готовы!» получат памятные призы – копии знака «Ворошиловский стрелок» и красноармейские книжки.

На фестивале также откроется тир, где все желающие смогут попробовать свои силы в стрельбе из редких образцов оружия, включая «Наган», ТТ, МР-40 и «Люгер». Оружие предоставит военно-исторический клуб «Последний резерв» из города Энгельса Саратовской области.

Новинкой 2025 года станет выставка обмундирования Красной армии времен 1941–1945 годов. Посетителей также ожидает возрожденная выставка исторической техники от клуба «Ретромобиль». Будет организован парад редких автомобилей военных лет и реплик техники того времени.

Фото: пресс-служба Пестречинского района РТ

Кроме того, гостей фестиваля ждет насыщенная концертная программа с участием лучших артистов Пестречинского района – лауреатов республиканских и международных конкурсов, а также исполнителей песней на патриотические темы из Татарстана и Башкортостана.

Завершит фестиваль «Элбэдэн» концерт народного артиста России Олега Газманова. Певец представит обновленную программу «Русский мир», посвященную участникам специальной военной операции. В нее вошли как проверенные временем хиты – например, «Офицеры» и «Мои ясные дни», так и новые песни – «Русский мир», «Танки», «Вперед, Россия!».

Мероприятие проводится в рамках реализации национального проекта «Молодежь и дети». По замыслу организаторов, фестиваль будет способствовать воспитанию патриотизма и нравственных ценностей, а также культивировать стремление к укреплению суверенитета России.

Олег Газманов Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Организаторами события выступают исполком Пестречинского района Татарстана, общественная организация «Пестречинское землячество РТ» и военно-исторический клуб «Витязь» из Казани. Поддерживают фестиваль Правительство РТ, Российское военно-историческое общество, благотворительный фонд «Татнефть» и «Движение первых». В число партнеров входят Минмолодежи РТ, Казанское танковое командное училище, АО «Татмедиа» и другие.

«Элбэдэн» уже получил признание в профессиональном сообществе: фестиваль стал лауреатом Национальной премии «Russian Event Awards» в номинации «Лучшее историческое событие».

Девятого мая в России отметили 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Завтра будет отмечаться День памяти и скорби – с момента начала войны исполнится 84 года. Говоря о мероприятиях, приуроченных к этой памятной дате, Раис Татарстана Рустам Минниханов отдельно упомянул фестиваль «Элбэдэн».