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Общество 29 сентября 2026 12:19

Оболонская оценила роль бизнеса, науки и власти в технологическом суверенитете

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Консолидация усилий бизнеса, науки и государства в рамках национальных проектов технологического лидерства может обеспечить рост производительности труда и укрепить технологический суверенитет. Такое мнение высказала руководитель департамента по связям с государственными органами ООО «Соллерс Алабуга» Лилия Оболонская.

По ее словам, взаимодействие между предприятиями, научным сообществом и государством должно способствовать развитию современных производственных технологий и повышению эффективности предприятий.

«Соллерс Алабуга» уже использует высокий уровень автоматизации производства. На автомобильном заводе задействовано более 70 роботов.

Еще более высокий показатель автоматизации – на заводе двигателей в Елабуге. По словам Оболонской, его производство автоматизировано на 95%.

В компании считают, что дальнейшее объединение ресурсов бизнеса, науки и государства в рамках национальных проектов технологического лидерства позволит одновременно повышать производительность труда и развивать собственные технологии.

#Алабуга
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