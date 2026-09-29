Оболонская оценила роль бизнеса, науки и власти в технологическом суверенитете
Консолидация усилий бизнеса, науки и государства в рамках национальных проектов технологического лидерства может обеспечить рост производительности труда и укрепить технологический суверенитет. Такое мнение высказала руководитель департамента по связям с государственными органами ООО «Соллерс Алабуга» Лилия Оболонская.
По ее словам, взаимодействие между предприятиями, научным сообществом и государством должно способствовать развитию современных производственных технологий и повышению эффективности предприятий.
«Соллерс Алабуга» уже использует высокий уровень автоматизации производства. На автомобильном заводе задействовано более 70 роботов.
Еще более высокий показатель автоматизации – на заводе двигателей в Елабуге. По словам Оболонской, его производство автоматизировано на 95%.
В компании считают, что дальнейшее объединение ресурсов бизнеса, науки и государства в рамках национальных проектов технологического лидерства позволит одновременно повышать производительность труда и развивать собственные технологии.