«Обнюхивание – язык собак»: кинолог рассказал, как питомцы «читают» хозяев

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Для собак обнюхивание – это не привычка и не каприз, а важный способ получать информацию об окружающем мире. Об этом в разговоре с «Радио 1» заявил президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

По его словам, если питомец стремится обнюхать человека, не стоит ему мешать: таким образом собака проявляет не только интерес, но и заботу, показывая, что человек ей небезразличен.

Голубев отметил, что в дикой природе собаки и их сородичи при встрече прежде всего обнюхивают друг друга. Точно так же ведут себя домашние питомцы на улице. Он подчеркнул, что этот процесс не следует прерывать, поскольку именно так животные знакомятся или приветствуют друг друга.

По отношению к человеку обнюхивание выполняет ту же функцию – это способ сказать «привет». Эксперт советует, когда в дом приходит гость, предложить ему протянуть руку и дать собаке возможность ее обнюхать – это поможет быстрее установить контакт.

Также Голубев пояснил, что с помощью обнюхивания собака «узнает», как прошел день у хозяина. В отличие от людей, она не может задать вопрос, поэтому ориентируется на запахи, в том числе улавливая эмоциональное состояние человека, поскольку, по его словам, даже эмоции имеют свой запах.

Эксперт добавил, что, возвращаясь домой, человек приносит с собой множество запахов – улицы, транспорта, других людей. Даже рукопожатие с коллегой оставляет след. Обнюхивая, собака пытается понять, где был хозяин и с кем он контактировал. Для животного это основной способ получить «сводку» событий за день.

Голубев обратил внимание и на ситуации, когда питомец особенно настойчиво обнюхивает человека, буквально следуя за ним. По его словам, это может означать, что собака пытается разобраться в важной для нее информации или не может определить источник запаха.

Например, если человек гладил другое животное, питомец может долго «проверять» этот запах. В редких случаях, добавил он, собаки способны уловить изменения в организме человека и признаки начинающегося заболевания, которые сам человек еще не замечает.

Эксперт подчеркнул, что, не позволяя собаке обнюхивать себя, человек нарушает привычные для нее правила общения. Он посоветовал не спешить, например, сразу переодеваться после возвращения домой, а дать питомцу несколько минут, чтобы тот «изучил» запахи. Особенно это важно для собак, которые провели день в одиночестве.