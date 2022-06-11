Обновленный «Рубин» вышел из отпуска: с кем Слуцкий будет разрывать ФНЛ?

После вылета в ФНЛ состав «Рубина» слабее, похоже, не стал. Казанцы моментально скупили главные лоты трансферного рынка, вернули семерых футболистов из аренд и все еще не спешат расставаться с легионерами. Кто будет в стартовом составе «Рубина» – в материале спортивной редакции «Татар-информа».

Состав «Рубина» на предсезонные сборы Фото: официальный сайт ФК «Рубин» rubin-kazan.ru

Вратарская линия не изменится

Вратарская линия «Рубина», по сравнению с прошлым сезоном, судя по всему не изменится. Никита Медведев уже продлил контракт с клубом до 2025 года, а Юрий Дюпин лично заявил о том, что готов остаться в Казани еще как минимум на один сезон.

«Я остаюсь в «Рубине». Сейчас я в отпуске, предложений каких-то нет. У меня еще год контракта с клубом», - заявил Дюпин.

С одной стороны, хочется похвалить менеджмент казанцев, что даже несмотря на вылет команды в ФНЛ два лучших голкипера «Рубина» последних сезонов остаются в столице Татарстана. С другой, казанцы в минувшем сезоне пропустили чуть ли не больше всех в РПЛ (56 пропущенных, хуже только у тульского «Арсенала» - 59). Есть о чем задуматься.

Но все же требовать усиления вратарской линии от команды, которая сменила Премьер-лигу на ФНЛ, было бы как минимум странно. С Первой лигой Леонид Слуцкий должен справляться даже с Дюпиным и Медведевым на воротах.

Фото: официальный сайт ФК «Рубин» rubin-kazan.ru

В этом смысле напрашивается аналогия с другим бывшим вратарем «Рубина» - Алексеем Городовым. Голкипер подчистую проигрывал конкуренцию в команде и регулярно отправлялся в аренды в ФНЛ. Зато там он был сверхпродуктивен: в позапрошлом сезоне, играя за «Велес» и «СКА-Хабаровск», был признан лучшим голкипером чемпионата, а в прошлом сезоне помог «Факелу» напрямую выйти в РПЛ.

Центр и край обороны нуждаются в усилении

С возвращением из аренды Алексея Грицаенко на бумаге образовалась и пара центральных защитников с Егором Тесленко. Из плюсов – оба футболиста имеют опыт игры в ФНЛ. Из минусов - не имеют опыта игры ведущими защитниками в паре центральных.

В этом смысле ко двору пришелся бы переход Александра Мартыновича, о котором сообщалось еще в начале межсезонья. 34-летний белорус мог бы неплохо поднатаскать того же молодого Тесленко, как в свое время в паре с Цезарем Навесом прогрессировали Соломон Кверквелия, Егор Сорокин и даже Роман Шаронов.

Фото: официальный сайт ФК «Рубин» rubin-kazan.ru

Что касается Грицаенко, то футболист являлся основным центральным защитником «Кубани» в прошлом сезоне и помог команде сохранить прописку в ФНЛ. Учитывая дефицит центрдефов в «Рубине», Грицаенко с опытом игры в первом дивизионе поможет казанцам в любом случае.

До сих пор неясна ситуация с Монтассаром Тальби. Тунисец хоть и пропустил старт летних сборов, но по крайней мере имеет на это уважительную причину. Защитник находился в расположении национальной команды и провел три матча: два в квалификации Кубка африканских наций и один товарищеский. К слову, все три игры Тунис провел на «ноль». В ближайшие дни Тальби должен присоединиться к «Рубину».

Наверное, уже для всех очевиден тот факт, что уход Ильи Самошникова является вопросом времени. Один из лучших крайних защитников страны в молодом возрасте и в расцвете сил явно не должен тратить целый сезон на выступление в ФНЛ.

В таком случае у «Рубина» остается лишь два профильных защитника: Георгий Зотов и Александр Зуев. Намеков на то, что кто-то из этой пары покинет клуб, пока нет. Но даже так, двух футболистов на две энергозатратные позиции явно мало.

Фото: официальный сайт ФК «Рубин» rubin-kazan.ru

Помочь закрыть проблемную позицию крайнего защитника может новичок Дмитрий Кабутов. 30-летний футболист является универсалом. Именно то, что так любит и ценит Слуцкий. Лишь в этом сезоне Кабутов отыграл на четырех разных позициях, хотя все же большую пользу он может принести именно на позиции фулбека. Кабутов - очень резкий правоногий технарь. Адекватно заменить Самошникова на уровне ФНЛ ему будет вполне по силам.

Полузащитников в «Рубине» хватит на три команды

Самая насыщенная позиция в клубе. В составе «Рубина» сейчас девять центральных полузащитников – хватит на три команды. Но еще до начала межсезонья в распоряжении Слуцкого имелись лишь Леон Мусаев, Марат Апшацев, Степан Суриков и Михаил Костюков. Объективно говоря, с таким ростером тяжело рассчитывать на что-то путное даже в ФНЛ.

По этому поводу клуб серьезно закупился на трансферном рынке, сделав большой акцент на укреплении центра поля. Под задачу вернуться в РПЛ здесь и сейчас в «Рубин» прибыли Олег Иванов, Валерий Чуперка и Александр Зотов. Все трое имеют опыт игры и в опорной зоне, и на позиции атакующего полузащитника. Так что где будет играть каждый из троицы, зависит исключительно от предпочтений тренерского штаба.

Фото: официальный сайт ФК «Рубин» rubin-kazan.ru

Довольно неожиданно пришло подкрепление и из аренд. И если возвращение Игоря Коновалова еще можно было как-то спрогнозировать, хотя ранее агент россиянина заявлял, что полузащитник в «Рубин» не вернется и останется в «Ахмате», то возвращение Дарко Йевтича, а чуть позже и информация о том, что швейцарский полузащитник готов остаться с командой в ФНЛ, вызвали явное удивление и даже восхищение. И если все так и сложится в дальнейшем, то швейцарец вполне претендует на звание нашего Буффона или Кьеллини, которые, как известно, в свое время не бросили «Ювентус» в итальянской Серии B.

Наряду с крайними защитниками, позиции вингеров в «Рубине» остаются наиболее ослабленными. Неясны ситуации с будущим Александра Ломовицкого и Солтмурада Бакаева. Если оба останутся в команде на следующий сезон, то, объективно, даже этого не хватит для того, чтобы вытянуть весь сезон. Ну а если не будет и экс-спартаковцев, то усиление просто жизненно необходимо.

Если не брать в счет молодых Даниила Кузнецова и Ленара Фаттахова, то единственным опытным вингером, да еще и с опытом игры в ФНЛ, является Артем Попов. Правда если возвращаться к теме универсалов, то на краях атаки вполне могут отыграть Кабутов, Зуев или Зотов.

Главной ударной силой должен стать Фамейе

С большой долей вероятности, покинет команду Виталий Лисакович, который имеет предложения от пары-тройки клубов Премьер-лиги. Похоже, главной ударной силой «Рубина» в следующем сезоне должен стать ганский нападающий Джоэль Фамейе. За два минувших сезона в ФНЛ в составе «Оренбурга» форвард забил 26 голов и отметился 11 голевыми передачами, делая в среднем 0.78 голевых действий за матч. Такой результативностью не сможет похвастаться даже Лисакович.

С учетом всех потенциальных потерь состав «Рубина» на сборах будет выглядеть следующим образом Фото: © «Татар-информ»

Говоря об оставшихся центральных нападающих, выделить стоит Ивана Игнатьева. Половину сезона он провел в «Крыльях Советов» и отметился за это время лишь одним голом. 23-летний футболист не смог проявить себя даже в молодом коллективе Игоря Осинькина и, судя по всему, в следующем сезоне получит один из своих последних шансов. И если Игнатьев не сможет реализовать себя в топовом клубе относительно ФНЛ, то о дороге в Премьер-лигу можно уже окончательно забыть.