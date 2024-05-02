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Общество 2 мая 2024 15:26

Обновленный парк аттракционов в Нижнекамске откроется к лету

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Обновленный парк аттракционов на улице Юности в Нижнекамске официально планируют открыть 1 июня, в День защиты детей. При этом, как сообщили в группе города, уже в мае посетители смогут насладиться аттракционами, которые прошли проверку и готовы к работе.

Уточняется, что в парке много новых аттракционов. Среди «новинок»: «Гусеница», «Вальс», «Прыгающие машинки», «Батутная арена», «Тир и призовые аттракционы», «Цепочная карусель для взрослых и детей» и множество других аттракционов. Добавляется, что многие старые аттракционы, например, «Космос» «Сатурн», демонтировали.

«Любимые горожанами аттракционы "Колесо обозрения", "Аэлита", "Драконы" и "Чайный сервиз" прошли ремонт и реставрацию, чтобы снова радовать своих гостей», — говорится в сообщении.

В группе отметили, что вопросам безопасности аттракционов уделили особое внимание. Все «горки» проверили на прочность, а по периметру парка установили камеры наблюдения.

фото: телеграм-канал «Мой Нижнекамск»

#нижнекамск #аттракционы #парк
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