Обновленный офис ВТБ открылся в Зеленодольске

Фото: Банк ВТБ (ПАО)

Отделение банка по обслуживанию физических и юридических лиц открылось после переезда по адресу: ул. Комсомольская, дом 28А. Новая точка продаж заменила офис, который работал на ул. Карла Маркса, дом 47. Банк модернизирует сеть отделений с учетом новых стандартов обслуживания и роста числа клиентов.

В офисе можно оформить кредиты, вклады, выпустить карты и платежные стикеры, подключить «Семейный банк» и цифровые сервисы. Состоятельным клиентам доступны услуги в рамках пакета «Привилегия».

Представители бизнеса могут открыть счета, зарегистрировать компанию, ИП, подключить зарплатный проект, торговый эквайринг, расчетно-кассовое обслуживание. Решить все вопросы по обслуживанию в банке предпринимателям помогает персональный менеджер.

Фото: Банк ВТБ (ПАО)

Внутреннее пространство офиса организовано без привычных стоек и перегородок. Специалисты с ноутбуками обслуживают посетителей в комфортных зонах. Подписать документы клиенты могут в онлайн-банке, подключившись к бесплатной сети Wi-Fi. Для самостоятельных операций можно воспользоваться банкоматами с круглосуточным доступом.

«Мы продолжаем развивать нашу сеть, открываем новые офисы и модернизируем существующие. Решение о переезде было принято, так как старый офис уже не справлялся с потоком клиентов. Теперь в этом же районе мы открыли более просторное и современное отделение, увеличили число сотрудников и расширили зону обслуживания», – отметила Марьям Давлетшина, управляющий ВТБ в Татарстане – вице-президент банка.

В настоящее время в 16 городах и населенных пунктах Татарстана работает 55 офисов ВТБ. Клиентами банка являются 700 тысяч жителей региона. ВТБ также активно развивает выездной сервис – он доступен на 80% территории республики. Клиенты могут заказать на дом или в офис дебетовые, кредитные карты, платежные стикеры. Выездные сотрудники помогут оформить накопительные счета и вклады, подключат программу лояльности, «Семейный банк», проконсультируют по финансовым вопросам.