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Общество 25 февраля 2025 13:27
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Обновленный офис ВТБ открылся в Казани рядом со станцией метро «Яшьлек»

Офис по обслуживанию физических и юридических лиц открылся по адресу: ул. Декабристов, дом 185/47а после реконструкции. Банк модернизирует сеть отделений с учетом новых, более высоких стандартов обслуживания.

В офисе можно оформить кредиты, вклады, выпустить карты и платежные стикеры, подключить «Семейный банк» и цифровые сервисы. Представителям бизнеса доступно открытие счетов, регистрация компаний и ИП, зарплатные проекты, торговый эквайринг и другие услуги. Вопросы по обслуживанию в банке предпринимателям помогает решить персональный менеджер.

Внутреннее пространство отделения организовано по новым стандартам – специалисты общаются с клиентами в комфортных зонах с удобной мебелью. Подписать документы посетители могут в онлайн-банке – в офисе есть бесплатный доступ к сети Wi-Fi. В круглосуточной зоне установлено четыре банкомата.

«После реконструкции в офисе увеличилась зона обслуживания, появились переговорные комнаты. Отделение расположено в оживленном районе города, с плотной застройкой, где в шаговой доступности находятся организации с большим числом наших зарплатных клиентов. Поэтому я уверена, что отделение будет востребовано как у физических лиц, так и у предпринимателей. Мы продолжим развивать инфраструктуру банка в Татарстане, в планах на этот год – открытие новых офисов, а также обновление нескольких действующих отделений в Казани и других городах республики», – отметила Марьям Давлетшина, управляющий ВТБ в Татарстане – вице-президент банка.

В Татарстане работает 42 офиса ВТБ в 16 городах и других населенных пунктах. В настоящее время клиентами ВТБ являются свыше 640 тыс. жителей республики. Банк активно развивает выездной сервис, сейчас он покрывает до 80% территории региона. Розничные и бизнес-клиенты могут заказать на дом или в офис дебетовые и кредитные карты. Выездные сотрудники также помогают оформить накопительные счета и вклады, подключают программу лояльности, «Семейный банк», консультируют по финансовым вопросам.

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