Обновленный кинотеатр «Батыр» в Пестрецах откроется перед Новым годом

В кинотеатре «Батыр» в селе Пестрецы завершены основные строительно-монтажные работы. Ремонтникам осталось постелить ковролин и произвести монтаж стульев в зрительном зале, а также нанести финишный слой краски на стены. Об этом сообщили в пресс-службе муниципалитета.

После завершения всех работ специалисты настроят технику. Открыть кинотеатр после капремонта планируется в конце декабря, а показ фильмов начнется уже в начале января.

«Для детей района в новогодние каникулы также планируется организовать показы кинокартин», — уточнила в беседе с ИА «Татар-информ» пресс-секретарь администрации Ляйсан Мифтахова.

Объект посетил глава района Ильхам Кашапов. Он оценил результаты ремонта здания, пообщался с работниками кинотеатра.

Капитальный ремонт в кинотеатре начался весной этого года. Рабочие первым делом привели в порядок протекающую кровлю здания, затем заменили отопление, электрику, сантехнику, обновили фасад, провели отделочные работы. В общей сложности работы были организованы по восьми позициям.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в течение трех лет кинотеатр занимал первые места по кинопоказам среди муниципальных районов РТ, поэтому на просьбу о капитальном ремонте власти республики отреагировали положительно. По республиканской программе на обновление кинотеатра выделено 17 млн рублей.