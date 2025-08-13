news_header_top
Общество 13 августа 2025 18:58

Обновленный Кадровый центр «Работа России» открылся в Рыбно-Слободском районе

Фото: Телеграм-канал Эльмиры Зариповой

В Рыбно-Слободском районе после модернизации начал работу обновленный Кадровый центр «Работа России». Об этом рассказала министр труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан Эльмира Зарипова в своем Телеграм-канале.

Она, что в 2025 году Татарстан, вместе с 16 другими регионами России, присоединился к программе комплексной модернизации в рамках национального проекта «Кадры». Эта инициатива направлена на обновление службы занятости и создание современных кадровых центров в каждом муниципалитете.

Фото: Телеграм-канал Эльмиры Зариповой

