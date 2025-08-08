Обновленный Кадровый центр «Работа России» открылся в Казани

После модернизации сегодня в Казани начал работу Кадровый центр «Работа России», обслуживающий жителей Авиастроительного и Ново-Савиновского районов. На торжественном открытии присутствовали мэр города Ильсур Метшин и министр труда, занятости и социальной защиты Татарстана Эльмира Зарипова. Об этом сообщает пресс-служба Минтруда РТ.

С этого дня 17 специалистов центра готовы ежедневно принимать до 200 человек, ищущих работу. Посетителям окажут комплексную помощь – от составления резюме и подготовки к собеседованиям до подбора временной занятости.

Поддержка распространяется в том числе на подростков 14-18 лет, которые хотят работать в свободное от учёбы время, а также на безработных, которым особенно трудно найти подходящую вакансию.

В 2025 году Татарстан вошел в число 17 регионов России, участвующих в программе комплексной модернизации центров занятости населения. В рамках проекта был проведён ремонт 49 кадровых центров общей площадью более 11 тыс. кв. м. На эти цели направили 833,6 млн рублей, из которых 175 млн рублей – средства республиканского бюджета.

Модернизация предполагает не только обновление офисных пространств по единым стандартам с удобной навигацией и выделенными функциональными зонами для приёма посетителей, но и внедрение новых подходов к работе. Среди них – персональное сопровождение соискателей, консультирование и расширенное взаимодействие с работодателями.

Работы ведутся в рамках федерального проекта «Управление рынком труда» национального проекта «Кадры» и направлены на повышение эффективности службы занятости. Завершение поэтапного обновления всех центров занятости в стране запланировано на 2028 год.