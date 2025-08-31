news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 31 августа 2025 14:59

Обновленный Кадровый центр «Работа России» открылся в Чистополе

Читайте нас в
Телеграм
Обновленный Кадровый центр «Работа России» открылся в Чистополе
Фото: © «Чистополь-информ»

В Чистополе состоялось торжественное открытие обновленного Кадрового центра «Работа России». Об этом сообщает «Чистополь-информ».

Модернизация проведена в рамках национального проекта «Кадры» с целью создания современных и комфортных условий для соискателей и работодателей.

На церемонии открытия присутствовали первый заместитель министра труда РТ Рустем Валиуллов и руководитель Исполнительного комитета Чистопольского района Эдуард Хасанов.

Фото: © «Чистополь-информ»

«В обновленном кадровом центре созданы новые точки входа для соискателей, которые хотят получить новую профессию. Особое внимание уделяется поддержке участников СВО и их семей, многодетных родителей и людей с инвалидностью. Ключевая задача – работа с работодателями: поиск, подбор и подготовка кадров под конкретные задачи предприятий. Уверен, созданные условия дадут новый толчок развитию рынка труда региона», – отметил Рустем Файзрахманович.

Центр оснащен современным интерактивным банком вакансий, зоной цифровых услуг для самостоятельной работы и онлайн-консультаций, а также уютным детским уголком для посетителей с детьми.

Фото: © «Чистополь-информ»

«Наш центр прошел как внешнюю, так и внутреннюю перезагрузку. Все специалисты прошли обучение по клиентоориентированности. Мы предлагаем все виды услуг для трудоустройства. Центр стал ярче, современнее, удобнее и комфортнее для каждого посетителя», – рассказала начальник управления центра занятости населения по Чистопольскому району Лилия Гафурова.

В рамках мероприятия также были вручены благодарственные письма работодателям-партнерам за активное сотрудничество и трудоустройство молодежи. Гостей провели по обновленным помещениям, показав новые возможности центра.

#центр занятости населения #нацпроекты #национальные проекты #Чистополь
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
«Вам повезло жить в этом городе!»: Татьяна Буланова перед выступлением в Казани

«Вам повезло жить в этом городе!»: Татьяна Буланова перед выступлением в Казани

30 августа 2025
«Мин яратам сине, Татарстан»: как создавался народный гимн республики

«Мин яратам сине, Татарстан»: как создавался народный гимн республики

30 августа 2025