Обновленный Кадровый центр «Работа России» открылся в Чистополе

Фото: © «Чистополь-информ»

В Чистополе состоялось торжественное открытие обновленного Кадрового центра «Работа России». Об этом сообщает «Чистополь-информ».

Модернизация проведена в рамках национального проекта «Кадры» с целью создания современных и комфортных условий для соискателей и работодателей.

На церемонии открытия присутствовали первый заместитель министра труда РТ Рустем Валиуллов и руководитель Исполнительного комитета Чистопольского района Эдуард Хасанов.

Фото: © «Чистополь-информ»

«В обновленном кадровом центре созданы новые точки входа для соискателей, которые хотят получить новую профессию. Особое внимание уделяется поддержке участников СВО и их семей, многодетных родителей и людей с инвалидностью. Ключевая задача – работа с работодателями: поиск, подбор и подготовка кадров под конкретные задачи предприятий. Уверен, созданные условия дадут новый толчок развитию рынка труда региона», – отметил Рустем Файзрахманович.

Центр оснащен современным интерактивным банком вакансий, зоной цифровых услуг для самостоятельной работы и онлайн-консультаций, а также уютным детским уголком для посетителей с детьми.

Фото: © «Чистополь-информ»

«Наш центр прошел как внешнюю, так и внутреннюю перезагрузку. Все специалисты прошли обучение по клиентоориентированности. Мы предлагаем все виды услуг для трудоустройства. Центр стал ярче, современнее, удобнее и комфортнее для каждого посетителя», – рассказала начальник управления центра занятости населения по Чистопольскому району Лилия Гафурова.

В рамках мероприятия также были вручены благодарственные письма работодателям-партнерам за активное сотрудничество и трудоустройство молодежи. Гостей провели по обновленным помещениям, показав новые возможности центра.