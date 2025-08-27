Обновленный Кадровый центр «Работа России» открыли в Нижнекамске

Фото: Телеграм-канал Радмира Беляева

Официальное открытие Кадрового центра «Работа России», модернизированного в рамках национального проекта «Кадры», состоялось сегодня в Нижнекамске. Одновременно в формате видеосвязи начал работу и центр в Камских Полянах, услугами которого смогут воспользоваться более 32 тысяч жителей района. Об этом сообщил руководитель Нижнекамского района Радмир Беляев в своем Телеграм-канале.

Модернизация Кадрового центра стала важным шагом в развитии трудового потенциала муниципалитета. Уровень безработицы в Нижнекамском районе составляет всего 0,22%. Новые центры позволяют поддерживать этот показатель, предлагая жителям широкий спектр возможностей: от помощи в поиске работы до прохождения профориентации, переквалификации и планирования карьеры.

На базе центра в Нижнекамске планируется создание рекрутингового подразделения, которое будет оперативно закрывать кадровые запросы промышленных предприятий. Инициативу поддержала министр труда, занятости и социальной защиты Татарстана Эльмира Зарипова.