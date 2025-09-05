Обновленный Кадровый центр «Работа России» начал работу в Зеленодольском районе

Фото: Центр занятости населения Республики Татарстан

Торжественное открытие обновленного Кадрового центра «Работа России» состоялось 3 сентября 2025 года в Зеленодольском районе Республики Татарстан. Об этом сообщает Центр занятости населения РТ.

В мероприятии приняли участие заместитель министра труда, занятости и социальной защиты РТ Юлия Абдреева, исполняющий обязанности заместителя руководителя исполкома района Марат Шакиров, а также социальные партнеры и работодатели города и района.

После обновления центр получил новые рабочие места, зоны для индивидуальных и групповых занятий, комфортные залы ожидания, детский уголок и современный конференц-зал.

Ключевым элементом модернизации стало внедрение цифровых решений. Теперь посетителям доступен информационный терминал «Банк вакансий», который позволяет не только ознакомиться с предложениями на портале «Работа России», но и подобрать образовательные программы в рамках нацпроекта «Кадры».

Обновленный центр ориентирован на новый формат работы с соискателями и работодателями. Пространство создано для того, чтобы жители Зеленодольского района могли получать современные и качественные услуги в сфере занятости.