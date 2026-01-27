Обновленный ЦУМ в Казани станет центром уникального мастерства

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Обновленный ЦУМ превратится в центр уникального мастерства, где жители города и туристы смогут не только наблюдать за работой мастеров, но и сами участвовать в мастер-классах. Первый замминистра культуры РТ Юлия Адгамова на пресс-подходе подчеркнула, что проект не имеет аналогов.

«Уникальность этого проекта заключается в том, что его аналогов в Российской Федерации, да и даже в мире нет. Здесь уникальное сочетание мастеров и открытых пространств, где они будут представлять мастер-классы, передающие наше наследие и транслирующие его. Здесь будут представлены как производственные мощности, так и открытые зоны для проведения мастер-классов. Большая зона уделяется образовательной работе, где любой сможет научиться, постичь и прикоснуться к ремеслу», – отметила она.

В историческом блоке откроется около 70 мастерских для представителей 17 направлений народно-художественных промыслов: кузнецы, стеклодувы, гончары, мастера по деревообработке и коже, изготовители национальной одежды, художественные ткачи, ювелиры, мастера художественных кукол, каллиграфы, ковроделы, войлоковаляльщики, производители сувенирной продукции и мастера кружевоплетения.

На протяжении двух лет «Таткультресурсцентр» проводит Художественно-экспертный Совет РТ по народно-художественным промыслам для отбора потенциальных резидентов будущего центра. После отбора мастерам предоставят помещения мастерских на льготных условиях – три года без арендной платы. Это позволит им сосредоточиться на производстве изделий, проведении мастер-классов и образовательной деятельности.

«На сегодняшний день мы провели совместно с мастерами предварительный конкурс, в рамках которого определили 64 мастера, которые будут представлять свое мастерство на площадках ЦУМа», – отметила Адгамова.

Все мастерские оборудуют современной техникой, согласованной с мастерами. В случае если кто-то из резидентов не сможет продолжить работу, его место займет другой мастер.

«Мы надеемся, что этот объект станет магнитом для туристов и, самое главное, для жителей нашего города. Это будет площадка, на которой можно не просто ознакомиться с ремеслами, но и прикоснуться к ним, то есть поучаствовать в мастер-классах. Главный ответ на все вызовы, которые сейчас есть, – это сохранение себя. И через промысел, через прикосновение к традиции это можно лучше всего сделать», – подытожила Юлия Адгамова.