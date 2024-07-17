Обновленный Chery TIGGO 7 PRO MAX

Что изменилось, какие решения появились в дизайне, интерьере и динамике?

Chery представил обновлённый TIGGO 7 PRO MAX. Уже в прошлой версии кроссовер заслужил титул настоящего бестселлера, теперь он выглядит современнее, поездки и управление стали ещё комфортнее.

Итак, какие изменения произошли в Chery TIGGO 7 PRO MAX и какие возможности теперь открываются перед водителями.

Фото предоставила ООО «Управляющая компания "ТрансТехСервис"»

Фирменный стиль в дизайне

Решетка радиатора оформлена в брендовой концепции «Жизнь в движении». На переднем бампере в районе воздухозаборника можно заметить наклонные динамические линии, главная идея которых – подчеркнуть дизайнерскую идею о динамике и непрерывном движении.

Название марки на заднем бампере интегрировано в сдвоенную линию задних фонарей. До этого имя модели размещалось чуть выше.

Переднеприводным модификациям полагаются 18-дюймовые колёса, тогда как комплектациям с полным приводом – 19-дюймовые литые диски.

Как обновился интерьер TIGGO 7 PRO MAX?

Отделка интерьера выполнена из мягкой экокожи, а в передней панели и дверных картах в качестве декора использованы серые матовые вставки. Экраны мультимедиа и приборной панели объединены в общий дисплей с изогнутой формой и диагональю 2x12.3 дюйма.

Серьёзные изменения произошли в компоновке боковой консоли, за счёт чего она стала функциональнее и эргономичнее. Обновился также руль, центральный тоннель стал выше и крупнее.

Рычаг трансмиссии теперь позволяет менять направление движения одним легким усилием двух пальцев. При этом его рукоятка выполнена из прозрачного пластика, внутри можно разглядеть изображение тигра – такого же мощного, атлетичного и быстрого, как и обновленный кроссовер.

Фото предоставила ООО «Управляющая компания "ТрансТехСервис"»

Динамика: как пересмотрены силовые агрегаты?

В моторной гамме больше нет базового турбированного двигателя 1.5 л на 147 л.с., который сочетался вариатором. Обновлённый TIGGO 7 PRO MAX оснащён надёжным и уже проверенным бензиновым турбомотором 1.6 TGDI с отдачей 150 л. с. К нему в пару идёт 7-ступенчатый робот DCT.

Привод может быть передним или полным. В первом случае разгон до 100 км/ч занимает 9,7 секунд, во втором – 9,8 сек.

Комплектации и их наполнение

Пересмотрены названия и оснащение комплектаций. Сегодня кроссовер доступен в шести версиях: Active, Active AWD, Prime, Prime AWD и Ultra, Ultra AWD.

Начальная комплектация Active оснащена всем необходимым для комфортных поездок и удобного вождения. Здесь полностью светодиодная оптика с динамическими поворотниками, 18-дюймовые алюминиевые литые диски, функция Follow me home, дистанционный запуск двигателя и прогрева салона, бесключевой доступ и запуск двигателя с кнопки.

Припарковаться даже в стеснённых обстоятельствах поможет камера заднего вида. За безопасность отвечают ABS, ESC, электрический стояночный тормоз с функцией AutoHold и четыре подушки безопасности. За благоприятный микроклимат и чистый воздух – двухзонный климат-контроль и система улучшенной фильтрации воздуха в салоне (фильтр N95).

В холодное время вы точно не замерзнете благодаря расширенному «зимнему» пакету, а хорошее звучание обеспечивается за счёт 8 динамиков. Центральный дисплей – изогнутый и сдвоенный – включает экраны приборной панели и мультимедийной системы. Также здесь предусмотрены продвинутая навигация и голосовое управление.

В комплектации Active AWD добавляется полный привод, плюс, диски уже 19-дюймовые и с оригинальным рисунком.

Исполнение Prime, помимо базового оснащения, получает систему кругового обзора 360°, передние датчики парковки, электропривод зеркал и двери багажника, электрические регулировки водительского кресла и сиденья переднего пассажира, а также зону беспроводной зарядки.

В Prime AWD, соответственно, появляется полный привод и 19-дюймовые литые диски.

Версия Ultra оснащена панорамной крышей, функцией автоотпотевания лобового стекла. Передние сиденья имеют вентиляцию, передние стекла – звукоизоляцию. В салоне – он выполнен в роскошном тёмно-коричневом цвете – есть электрохромное зеркало, система контроля качества воздуха AQS и ассистенты водителя ADAS.

Оборудование ADAS представлено адаптивным круиз-контролем, системами предупреждения о фронтальном столкновении, автономного экстренного торможения, контроля слепых зон, помощи при перестроении, ассистентом удержания в полосе и прочими помощниками.

Версия Ultra AWD, как вы понимаете, дополняется полным приводом и алюминиевыми дисками 19R.

На выбор покупателей предлагаются шесть цветов кузова: глубокий черный, глубокий синий, серебристый, искрящийся белый, стальной серый и огненно-красный.

Эксклюзивности облику добавляет двухцветное исполнение – например, вы можете приобрести кроссовер красного цвета, при этом его зеркала и крыша будут окрашены в чёрный.

Фото предоставила ООО «Управляющая компания "ТрансТехСервис"»

Когда в России появился бестселлер TIGGO 7?

В 2020 году кроссовер вышел на российский рынок и очень быстро завоевал народную любовь. За всё время он разошёлся тиражом свыше 112 000 экземпляров и стал одним из самых популярных SUV в России.

29 июня на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге прошла презентация обновленного TIGGO 7 PRO MAX. В тот же момент были запущены продажи кроссовера и объявлены цены.

Уже сегодня вы можете пройти тест-драйв модели, оценить изменения и новые возможности, ощутить, насколько он подходит именно вам. Приезжайте в дилерский центр Chery на Декабристов, 81В – новый TIGGO 7 PRO MAX уже в наличии по цене 2 670 000 рублей. Ну, и самое вкусное – ваша выгода на автомобиль в ТТС может составить до 200 000 рублей.

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