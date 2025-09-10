Обновленное здание судебных участков мировых судей открылось в Менделеевске

Фото: пресс-служба Министерства юстиции РТ

Торжественное открытие обновленного здания судебных участков мировых судей прошло сегодня в Менделеевске. Для размещения участков отремонтировано здание 1968 года постройки. Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции РТ.

По решению Раиса Татарстана Рустама Минниханова в честь 25-летия мировой юстиции республики из бюджета было выделено внеочередное финансирование в размере 43,5 млн рублей.

Министр юстиции РТ Рустем Загидуллин отметил, что благодаря поддержке руководства республики удалось улучшить условия работы мировых судей и создать комфорт для граждан, обращающихся в суд.

Фото: пресс-служба Министерства юстиции РТ

Он напомнил, что размещение участков в Менделеевском районе долгое время оставалось проблемным: до 2022 года суды находились в здании налоговой службы, а затем временно – в помещении бывшего техникума, которое не подходило для отправления правосудия.

Капитальный ремонт занял всего четыре месяца. Здание теперь полностью соответствует современным требованиям: здесь оборудованы индивидуальные кабинеты для судей, просторные залы заседаний, архивы, комнаты для приема пищи, конвойное помещение.

Созданы условия для маломобильных граждан, установлены системы видеонаблюдения и контроля доступа, охранно-пожарная сигнализация, здание укомплектовано мебелью.

Фото: пресс-служба Министерства юстиции РТ

Председатель Верховного Суда РТ Азат Гильмутдинов выразил уверенность, что в обновленных залах будут выноситься справедливые решения, укрепляющие законность и правопорядок в районе. Начальник Управления

Судебного департамента РТ Зявдат Салихов подчеркнул, что создание достойных условий работы важно не только для сотрудников, но и для качественного обслуживания граждан.

Высокую нагрузку мировых судей района отметил и Раис Татарстана Рустам Минниханов: по его словам, именно мировые судьи рассматривают свыше 70% всех судебных дел республики, демонстрируя профессионализм и верность принципам справедливости.

Фото: пресс-служба Министерства юстиции РТ

Мировой судья участка №1 Юлия Шарифьянова добавила, что создание комфортного пространства для посетителей формирует доверие к судебной системе, снижает напряжение и делает процесс взаимодействия менее стрессовым.

В мероприятии приняли участие также руководитель УФССП по РТ Анвар Закиров, глава исполкома Менделеевского района Роберт Искандаров и другие почетные гости.