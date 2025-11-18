news_header_top
Общество 18 ноября 2025 12:49

Обновленное детское отделение реанимации РКИБ открыли в Казани

Сегодня в Казани состоялось торжественное открытие обновленного детского отделения реанимации в Республиканской клинической инфекционной больнице.

Работы проводились в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» и были финансированы из республиканского бюджета.

Детская реанимация занимает площадь более 800 кв. метров. Отделение оснащено новейшим медицинским оборудованием и мебелью. Проведен капитальный ремонт стационарного отделения №2 и пищеблока с полной заменой всех инженерных систем, сантехники и вентиляции.

Ранее эти отделения располагались в старом корпусе 2006 года постройки. Теперь они соответствуют всем современным стандартам детских стационаров.

РКИБ является специализированным центром, куда в круглосуточном режиме госпитализируют детей с тяжелыми инфекционными заболеваниями, включая новорожденных. Созданные условия позволят не только повысить уровень медицинской помощи, но и обеспечить комфорт и безопасность как для детей, так и для их родителей.

«Это очень знаменательное для нас событие. Мы завершили основной этап ремонта в детском отделении инфекционной больницы. Созданы прекрасные условия как для мам, так и для детей», — отметил министр здравоохранения Республики Татарстан Альмир Абашев.

Госпитализация в обновленное стационарное отделение №2 уже возобновлена с 11 ноября, а сегодня начало работу отделение реанимации.

