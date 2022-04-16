Обновленная больница в Старом Шаймурзино обслуживает более 2 тыс. человек

В Старошаймурзинской участковой больнице Дрожжановского района прошел капремонт по программе модернизации первичного звена здравоохранения. Работы завершились в декабре, сейчас обновленное медучреждение принимает пациентов в обычном режиме. Об этом рассказали в пресс-службе Минздрава РТ.

Раньше пациенты обращались в двухэтажную больницу, которую возвели 40 лет назад на средства местного колхоза. За годы эксплуатации здание обветшало, а последний ремонт проводился в 2008 году. Теперь больница обрела новый вид, стала светлее и удобнее.

«Для нас это большое событие. Наша больница отвечает всем современным требованиям. Везде светло, чисто, приятно находиться. Рады за врачей и медсестер. Они работают в таких хороших условиях», – отметили пациенты.

Фото: Пресс-служба Минздрава РТ

«Прием в участковой больнице ведут врач общей практики и стоматолог. Функционируют 14 коек терапевтического профиля: 10 круглосуточных и четыре койки дневного стационара, проводятся лабораторные исследования», – отметили в пресс-службе ведомства.

Медучреждение обслуживает 2 152 жителей, проживающих в нескольких населенных пунктах: Старое Шаймурзино, Чувашское Шаймурзино, Малое Шаймурзино, Большая Цильна, Малая Цильна, Бурундуки.

Фото: Пресс-служба Минздрава РТ

«Капитальный ремонт Старошаймурзинской участковой больницы прошел по программе модернизации первичного звена здравоохранения, которая реализуется в РТ с января 2021 года. Она нацелена на доступность и качество оказания первичной медико-санитарной помощи населению в сельской местности», – отметили в Минздраве.

С января 2022 года программа включена в национальный проект «Здравоохранение», инициированный Президентом РФ Владимиром Путиным. Благодаря программе модернизации первичного звена здравоохранения по республике идет масштабная реконструкция медучреждений. В этом году капитально отремонтируют 14 поликлиник и одну врачебную амбулаторию.