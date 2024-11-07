Обновление транспорта и дорог: Минтранс Татарстана наметил планы по новому нацпроекту

В этом году на строительство, ремонт и содержание дорог в Татарстане направили 82 млрд рублей

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

На дорожные работы за год направили 82 млрд рублей

В этом году на строительство, ремонт и содержание дорог в Татарстане направили 82 млрд рублей, в том числе 8,3 млрд – по национальному проекту «Безопасные качественные дороги».

«В прошлом году объем финансирования по программе дорожных работ составил 91,1 млрд рублей. По этому году думаю, что цифра не окончательная», – рассказал сегодня на пресс-конференции в «Татар-информе» заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства РТ Артем Чукин.

По его словам, на региональные дороги в этом году выделили 37 млрд рублей, на ремонт дорожно-уличной сети населенных пунктов – 1,5 млрд рублей.

«В этом году около 320 км местных дорог приведем в нормативное состояние. Будет выполнено обустройство более 20 км подъездов к садоводческим обществам, фермерским хозяйствам, детским оздоровительным лагерям. И 40 объектов будет обеспечено подъездными дорогами», – сообщил замминистра транспорта и дорожного хозяйства.

Кроме того, планируется соединить автодорогами с твердым покрытием семь населенных пунктов. Они расположены в Актанышском, Агрызском, Арском, Кайбицком, Кукморском, Лаишевском и Аксубаевском районах.

Артем Чукин: «По итогам нацпроекта доля дорог в нормативном состоянии увеличена с 46% до 51,6%» Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

За восемь лет по нацпроекту приведено в нормативное состояние более 1,6 тыс. км дорог

По национальному проекту «Безопасные качественные дороги» в этом году 8,2 млрд рублей израсходовали на дорожные работы, а 141,5 млн рублей – на внедрение интеллектуальных транспортных систем в Казанской и Набережночелнинской агломерациях.

Работы на региональных дорогах завершены полностью на всех 53 объектах. На ремонт около 70 км автодорог регионального значения потратили 2,2 млрд рублей.

«По итогам нацпроекта доля дорог в нормативном состоянии увеличена с 46% до 51,6%. То есть приведено в нормативное состояние более 800 км региональных автодорог», – сказал Чукин.

В Казанской агломерации ремонт дорог по нацпроекту выполнен на 1,3 млрд рублей. Работы проведены на 11 объектах протяженностью 16,2 км. «За весь период реализации нацпроекта достигнут уровень 85% нормативного состояния дорог. Приведены в нормативное состояние более 515 км дорог», – подчеркнул замминистра.

В Набережночелнинской агломерации отремонтировано три объекта протяженностью 12,4 км. На них было выделено 1,2 млрд рублей. «Один объект является переходящим – Набережные Челны – Водозабор. Работы на нем будут продолжены в следующем году. В этой агломерации доля дорог нормативного состояния выросла с 70,7% до 85%. Всего более 330 км автодорог приведено в нормативное состояние», – отметил Чукин.

В Нижнекамской агломерации в этом году ремонт проведен на трех объектах протяженностью 7,9 км. Всего же с момента включения агломерации в нацпроект, с 2019 года, отремонтировано около 43 км. В нормативном состоянии сейчас находятся 85% автодорог.

За весь период действия национального проекта «Безопасные качественные дороги», с 2017 по 2024 год, было направлено 67,8 млрд рублей, из которых 40,7 млрд рублей выделено из федерального бюджета. Всего приведено в нормативное состояние 1693 км дорог, а вместе с программой дорожных работ это более 8,3 тыс. км. Реконструировано и построено 812 км муниципальных и региональных дорог. Более того, восстановлено 55 искусственных сооружений.

Благодаря национальному проекту построены крупные объекты – Большое Казанское кольцо, дублер Горьковского шоссе, первый этап Вознесенского тракта. Реконструирована региональная дорога Казань – Шемордан. Общая протяженностью этих объектов составляет 23,4 км. На их строительство было выделено 16,6 млрд рублей.

8,3 тыс. км автодорог отремонтировано в Татарстане за 8 лет по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» Фото: © «Татар-информ»

В Татарстане 60% региональных дорог к 2030 году доведут до нормативного состояния

Дорожные работы в Татарстане со следующего года продолжатся в рамках нового национального проекта «Инфраструктура для жизни». Планируется поддерживать в нормативном состоянии дороги агломераций и опорной сети.

По новому нацпроекту доля дорог городских агломераций, находящихся в нормативном состоянии, в следующем году должна вырасти до 85,27%. «Уровень дорожной сети городских агломераций, который достигнут на сегодня, должен будет поддерживаться к 2030 году», – отметил Чукин.

Долю региональных дорог в нормативном состоянии планируется увеличить в следующем году до 52,23%, а к 2030 году – до 60%.

Кроме того, доля автодорог нормативного состояния опорной сети вырастет с 86,55% в следующем году до 86,62% к 2030 году. В опорную сеть входят все федеральные дороги и часть региональных автодорог, уточнил замминистра.

«Составляющая нацпроекта “Безопасные и качественные дороги” – региональная сеть. Финансирование будет такое же. Этот год начинали с бюджета в 34 млрд рублей. Бюджет 2025 года предусматривает 6,7 млрд рублей федеральных средств. И общая составляющая на дороги сегодня – 35,8 млрд рублей. Еще 1,1 млрд рублей идет на сельские дороги. Оставшаяся часть федеральных средств будет направлена на достижение нацпроекта», – сообщил он.

Чукин добавил, что одним из показателей нового нацпроекта к 2030 году станет неизношенность 85% общественного транспорта. «Для достижения этого показателя будет действовать ряд программ, в том числе приобретение техники через Государственную транспортную лизинговую компанию», – подчеркнул он.