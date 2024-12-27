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Экономика 27 декабря 2024 15:55

Обновление трамвайных и троллейбусных сетей Казани потребует 1 млрд рублей ежегодно

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Казани необходима долгосрочная программа модернизации инфраструктуры наземного электротранспорта. При этом тратить на эти цели придется по 1 млрд рублей ежегодно, заявил в интервью порталу мэрии Казани генеральный директор МУП «Метроэлектротранс» Айдар Абдулхаков.

По его словам, собственных средств МУП достаточно лишь для текущего ремонта инфраструктуры. В то же время сейчас 70 из 132 километров сетей нуждаются в обновлении.

Для решения проблемы требуется финансирование в размере 5-6 млрд рублей, в том числе на замену кабельных линий, путей, модернизацию тяговых подстанций. Однако такую работу невозможно провести всего за один год.

«Хотелось бы разработать программу на пять-шесть или 10 лет. С учетом того, что за этот период произойдет превышение срока эксплуатации на других участках, тогда это будет по миллиарду в год», — объяснил гендиректор предприятия.

Абдулхаков отметил, что модернизация сетей повысит качество обслуживания и комфорт перевозок. В заключение он поблагодарил Раиса Татарстана Рустама Минниханова и мэра Казани Ильсура Метшина за поддержку данной работы.

#общественный транспорт
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