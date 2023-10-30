Обновление факелов, цифровой контроль: Казаньоргсинтез повысил экологичность производства

Фото: пресс-служба «Казаньоргсинтеза»

«Казаньоргсинтез» завершил проведение планового остановочного ремонта на трех своих заводах: полиэтилен, пиролиз и энергопроизводство. Его проведение позволит повысить надежность и эффективность работы технологического оборудования, снизить риски остановов, тем самым уменьшив влияние на окружающую среду.

В ходе остановочного ремонта широко применялись цифровые инструменты. Например, благодаря применению технологии дрон-сервиса удалось провести визуальный осмотр и контроль всех факельных оголовков без привлечения работников к работе на высоте, а также выявить дефекты, требующие устранения, которые невозможно было бы обнаружить при осмотре с площадок обслуживания. Этот инструмент планируется использовать и при следующих остановочных ремонтах.

Фото: пресс-служба «Казаньоргсинтеза»

Использование системы видеонаблюдения позволило обеспечить контроль мобилизации персонала и своевременное принятие оперативных решений. В процессе опрессовок технологических контуров применялся газоанализатор утечек газов (течеискатель). Это уже опробованный прибор, который на ранних стадиях при небольших давлениях среды позволяет определять возможные дефекты для их своевременного устранения.

Проведение ремонта повысило эффективность работы и экологичность производства. На пяти факелах специалисты провели ремонт факельных оголовков. Кроме того, на одном из факелов был установлен новый факельный оголовок, что позволит более эффективно обезвреживать факельные углеводородные сдувки (метан, этан, этилен) с минимальным сажевым горением. Выбросы сажи в атмосферу снизятся на 4 тонны в год.

В остановочном ремонте приняли участие более 1800 специалистов, в том числе свыше 700 сотрудников подрядных организаций. В качестве обмена опытом при ремонте оборудования был задействован ремонтный персонал предприятий СИБУРа из других регионов: «Томскнефтехима» и «Сибуртюменьгаза». Для тиражирования опыта проведения остановочного ремонта участвовал представитель «Русвинила».

Фото: пресс-служба «Казаньоргсинтеза»

В общей сложности специалисты провели ремонт 239 единиц динамического оборудования, выполнили чистку более 640 позиций теплообменников, холодильников и колонн. Также за все время ремонта специалисты провели проверку свыше 620 пружинных предохранительных клапанов, которые обеспечивают технологическую безопасность оборудования. Была произведена плановая ревизия трубопроводов, ремонт изоляции.

«Плановый остановочный ремонт повысил эффективность работы оборудования предприятия и его надежность. Всё это положительно влияет на экологичность производственного процесса. Комплекс мероприятий по выявлению и устранению дефектов оборудования, трубопроводов, емкостей, замене динамического оборудования, чистки емкостного, колонного, теплообменного оборудования снижает риски инцидентов с дополнительным влиянием на окружающую среду. Вместе с тем в ходе ремонта команда специалистов проделала большую работу в части бережливого производства, что повлияет на экономию природных ресурсов и, как следствие, снизит нагрузку на окружающую среду», — отметил главный инженер «Казаньоргсинтеза» Рустем Музафаров.

«Казаньоргсинтез» — одно из крупнейших предприятий СИБУРа по синтезу полиэтилена, единственный отечественный производитель сэвилена, поликарбонатов и бисфенола А. На предприятии производится более 170 наименований продукции. Это этилен, полиэтилен высокой и низкой плотности, полиэтиленовые трубы, фенол, ацетон, этиленгликоль, этаноламины и другие продукты органического синтеза.