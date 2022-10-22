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Ру Тат
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Политика
22 октября 2022  10:51

Обновить армию и противодействовать независимости Тайваня: Компартия Китая обновила устав

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Делегаты 20-го съезда Коммунистической партии Китая одобрили внесение в устав положения о противодействии независимости Тайваня. Об этом сообщает ТАСС.

«Всесторонне, четко и непоколебимо претворять в жизнь курс "одна страна - две системы"», – сказано в резолюции.

Поправки в устав включают задачу по преобразованию армии Китая в одну из сильнейших в мире. Отмечается, что ВС страны необходимо укреплять за счет реформ, научно-технологических достижений и высокопрофессиональных кадров, управлять ими на основе закона и «превратить народную армию Китая в вооруженные силы передового мирового уровня». 

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