Обнови мотор онлайн

Год назад Ярославский моторный завод открыл интернет-магазин запчастей, что сразу максимально приблизило производителя к покупателю, и эта новинка быстро стала популярна у клиентов. Покупателям очень понравился такой формат заказов, ведь на заводе априори есть все.

«Прямое общение производителя и потребителя дает понимание вектора развития для производителя и чувство надежности для пользователя», — отмечает генеральный директор ПАО «Автодизель» Андрей Матюшин.

Фото: ПАО «Автодизель»

Интернет-магазином ЯМЗ просто и удобно пользоваться: с помощью электронных каталогов можно увидеть весь ассортимент продукции и услуг. Эксклюзивная особенность и главное конкурентное преимущество — понятный, логичный ресурс с 3D-каталогами, любой покупатель сможет подобрать себе деталь самостоятельно по серийному номеру, модели и дате выпуска двигателя.

Клиенты теперь могут без посредников получить гарантированную оригинальную запасную часть двигателя ЯМЗ, причем быстро и по справедливой цене. Таким образом, они на сто процентов застрахуют себя от покупки контрафактной продукции. А еще ссылка на сайт фирменного интернет-магазина запчастей ЯМЗ добавлена не только на сайт предприятия , но и в приложение, которым активно пользуются потребители автомобилей ГАЗ с двигателями Ярославского моторного завода.

Интернет-магазин «Автодизеля» гарантирует поставку только оригинальных запасных частей ЯМЗ. Продукция выпускается в заводской фирменной упаковке, что обеспечивает узнаваемость, сохранность и защиту изделий при транспортировке. Проверить оригинальность продукции можно с помощью специальной наклейки на фирменной упаковке. Доменное имя фирменного интернет-магазина ЯМЗ www.ymzmarket.ru, телефон горячей линии кол-центра 8-800-250-36-36

ПАО «Автодизель» (ЯМЗ). Россия, 150040, г. Ярославль, пр. Октября, 75. ОГРН 1027600510761