Обнаружены уязвимости, которые дают контроль над гаджетами Apple

В iPhone и iPad обнаружены уязвимости, которые дают вредоносным программам доступ к устройствам в обход действий пользователей. Об этом сообщает Apple.

Компания рассказала, что в понедельник было выпущено обновление, которое поможет справиться с данной проблемой. Так, им могут воспользоваться владельцы iPhone 6 и всех более поздних поколений телефонов, а также всех планшетов компании.

Первая из уязвимостей связана с обработкой зараженных PDF-файлов. В процессе работы с ними мог запуститься вредоносный код, причем для этого не требовалось каких-то действий со стороны пользователя. Поэтому запуск вредоносных программ мог остаться для них незамеченным.

Она была обнаружена специалистами из университета Торонто в Канаде. По их данным, злоумышленники начали пользоваться этой уязвимостью гаджетов как минимум с февраля 2021 года.

Еще одна уязвимость касается WebKit, который помогает осуществлять навигацию в Сети. Вредоносный код мог быть запущен при работе с «определенным контентом» в интернете, уточнили в компании.