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Обнаружено еще одно взрывное устройство на месте подрыва ж/д моста в Самарской области
Специалисты обнаружили еще одно взрывное устройство на месте подрыва железнодорожного моста в Самарской области, сообщает РИА Новости.
Оно обезврежено взрывотехниками. По предварительной версии, серьезного урона инфраструктуре не было нанесено, в результате подрыва моста никто не пострадал.
Ранее мы сообщали о хлопке в районе железнодорожного моста через реку Чапаевка в городском округе Чапаевск. Пресс-служба Куйбышевской железной дороги сообщала, что движение поездов на перегоне Звезда - Чапаевск было приостановлено.
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