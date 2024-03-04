Обнаружено еще одно взрывное устройство на месте подрыва ж/д моста в Самарской области

Специалисты обнаружили еще одно взрывное устройство на месте подрыва железнодорожного моста в Самарской области, сообщает РИА Новости.

Оно обезврежено взрывотехниками. По предварительной версии, серьезного урона инфраструктуре не было нанесено, в результате подрыва моста никто не пострадал.

Ранее мы сообщали о хлопке в районе железнодорожного моста через реку Чапаевка в городском округе Чапаевск. Пресс-служба Куйбышевской железной дороги сообщала, что движение поездов на перегоне Звезда - Чапаевск было приостановлено.