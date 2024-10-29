Обнародованы кадры визуализации будущего пляжа в Елабуге — видео

В Елабуге еще одним местом притяжения горожан и туристов станет городской пляж. Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе муниципального образования, благоустройство будущего пляжа стартовало в 2023 году.

На первом этапе рабочие очистили берег, потом провели работы по намыву песка.

В рамках проекта развития пляжной территории на текущий момент выполнены работы по подготовке грунта объемом более 150 тыс. кубометров, намыта пляжная зона протяженностью 200 метров, построена яхтенная марина (пирс).

Помимо этого, подготовлена площадка размером 1 га для обустройства игровых зон, ресторанов и кафе, пунктов проката и торговых объектов.

Финансирование строительства городского пляжа проводится за счет муниципального бюджета. Проект будет отвечать запросам жителей как в плане инфраструктуры, так и доступности. До пляжа можно будет дойти даже пешком, спустившись по лестнице с Елабужского городища.

До этого времени у Елабуги своего пляжа не было. Завершение работ планируется в 2025 году.

Глава района Рустем Нуриев опубликовал кадры будущего объекта и видео — рабочий проект визуализации пляжа от подрядной организации.