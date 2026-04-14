«Обналичили маткапитала на 12 млн»: в Казани за мошенничество судят главу КПК

В Вахитовском суде сегодня должно было стартовать дело Андрея Зубарева. Его обвиняют в 23 эпизодах мошенничества с обналичиванием материнского капитала. Тем не менее огласить ему обвинение так и не удалось – дело вернули на пересмотр для устранения ошибок. Ходатайствовала о возвращении дела сторона защиты, и судья просьбу удовлетворил.

По версии следствия, Андрей Зубарев, являясь председателем правления коммерческого потребительского кооператива «Касса Взаимопомощи», похитил более 12 млн рублей посредством афер с материнским капиталом. При этом выбрал сферу, по версии следователей, его отец – Алексей Зубарев. Последний же и назначил Зубарева-младшего на руководящую должность в КПК «Касса Взаимопомощи».

Все 23 эпизода в деле похожи друг на друга за исключением имен и сумм. По версии следствия, преступления развивались по одной схеме. Сначала злоумышленники находили женщин, желающих обналичить материнский капитал, а затем от их имени оформляли нотариальные доверенности, через которые получали заем в кооперативе «Касса Взаимопомощи» и оформляли покупку земли.

После этого через кабинет жертвы в «Госуслугах» оформляли заявку на получение сертификата маткапитала – якобы для улучшения жилищных условий.

Кооператив выдавал «мамочкам» заем порядка полумиллиона рублей, якобы для покупки дома и улучшения жилищных условий. При этом дом не покупался, а участок, принадлежащий жертве, оставался пустым. После этого злоумышленники писали от лица «мамочки» заявление в ПФР, в котором просили закрыть заем из средств материнского капитала, на основании того, что деньги брали для улучшения жилищных условий. Общий ущерб от таких действий оценили в 12,1 млн рублей.

Сам Зубарев вину не признает. Ранее он заявлял, что дело нужно рассматривать в гражданско-правовой плоскости, а не в уголовной.