«Обменять тухлую справку уклониста на военник»: в России хотят повысить призывной возраст

Госдума в первом чтении приняла законопроект о повышении возраста призывников на срочную службу с 18 до 21 года

Фото: © «Татар-информ»

О том, что именно сегодня депутаты выскажут свое отношение к законопроекту о повышении призывного возраста, было известно заранее – процедура значилась в списке инициатив, предложенных к рассмотрению Госдумой. Однако интрига сохранялась практически до вечера – только ближе к пяти часам судьба законопроекта стала понятной.

Как «кидало» призывной возраст в России

Настоящая армия в сегодняшнем понимании этого слова в России появилась при Петре I. Под рекрутский призыв попадали и крестьяне, и мещане, и другие податные сословия. Указом 1705 года в рекруты набирали молодых людей от 15 до 20 лет. Спустя три года возрастные рамки сдвинули на диапазон в 20-30 лет. А с 1726 года возрастные ограничения вовсе сняли.

В 1766-1831 годах в армию забирали с 17 до 35 лет, в 1831-1855 – с 20 до 25 лет, с 1855 года с 20 до 30 лет.

В 1874 году Александр II отменил рекрутский надбор и ввел всесословную личную повинность. В армию отправляли только тех, кому исполнилось 20 лет. Тогда же появились отсрочки – по состоянию здоровья или из-за учебы. Призывать могли до 28 лет.

Император Александр III повысил призывной возраст до 21 года, так было до Первой мировой войны. В 1914-1917 годах призывали юношей с 19 лет.

Во время Гражанской войны планового призыва не было, в постановлении о принудительном наборе в армию, возраст тех, кого мобилизовали, тоже не указывался.

Призыв возобновили после Гражданской войны. С сентября 1925 года в армию начали брать с 21 года. С 1936 года призывной возраст снова понизили до 19 лет. В 1967 году в СССР был принят закон «О всеобщей воинской обязанности», согласно которому на службу юношей забирали в 18 лет, призывали их до 27 лет. Такой же призывной возраст сохранился и в России.

В декабре 2022 года глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что в дальнейшем развитии Вооруженных сил РФ следует повысить призывной возраст с 18 до 21 года, а предельный возраст — с 27 до 30 лет. Президент России Владимир Путин поддержал идею.

Согласно документу, нижний предел призыва в армию предлагается повысить с 18 до 21 года, а верхний – с 27 до 30 лет Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Повышать призывной возраст будут с 2024-го по 2026 год

Сегодня Госдума в первом чтении законопроект приняла. Он предусматривает поэтапное повышение призывного возраста. Авторами инициативы стали депутаты во главе с Председателем Комитета по обороне Андреем Картаполовым. Согласно документу, нижний предел призыва в армию предлагается повысить с 18 до 21 года, а верхний — с 27 до 30 лет. Порог в 30 лет планируется ввести сразу, а нижний будет меняться в течение двух лет.

Переходный период запланирован с 2024 по 2026 годы, в ходе которого призыву на военную службу подлежат граждане в возрасте:

от 19 до 30 лет (в период с 1 января по 31 декабря 2024 года);

от 20 до 30 лет (в период с 1 января по 31 декабря 2025 года);

от 21 до 30 лет (в период с 1 января 2026 года).

Авторы инициативы утверждают, что она призвана помочь гарантировать гражданам получение среднего общего образования, а также среднего профессионального или высшего образования.

«Никакие отсрочки от призыва на военную службу законопроект не отменяет»

Около 5 часов вечера на сайте нижней палаты парламента сообщили, что законопроект прошел первое чтение. Председатель думского комитета по обороне Андрей Картаполов рассказал на пленарном заседании, почему предложил нововведения.

По словам Андрея Картаполова, новые нормы позволят выпускникам школ спокойно подготовиться к вступительным экзаменам Фото: duma.gov.ru

«Как нам видится, это хорошая возможность обменять тухлую "справку уклониста" на честный военный билет и снять ограничения для поступления на государственную гражданскую службу или муниципальную службу», – подчеркнул на заседании Картаполов.

По его словам, новые нормы позволят выпускникам школ спокойно подготовиться к вступительным экзаменам и не отвлекаться на мероприятия, связанные с прохождением медосвидетельствования и получением отсрочки для обучения.

«Никакие отсрочки от призыва на военную службу данным законопроектом не отменяются. Всем гражданам гарантируется получение образования всех уровней и его непрерывность до завершения одного из уровней профессионального образования – техникума или вуза. Исполнить свою конституционную обязанность по защите Отечества такие граждане смогут уже после завершения обучения», – дополнил Андрей Картаполов.

После того, как Картаполов рассказал о законопроекте, ему задали несколько вопросов.

Депутат Алексей Куринный поинтересовался, почему верхний предел призыва повышается сразу, а нижний постепенно.

«Мы намеренно оставляем верхний предел, потому что в эту категорию возраста попадает большое количество людей. Чтобы они могли в рамках этого закона закончить свое обучение и нормально пойти военную службу. А поэтапное повышение для 18-летних ребят проще понимается в обществе и упростит работу военных комиссариатов», – ответил Андрей Картаполов.



Елена Драпека напомнила, что в ряде творческих специальностей предусмотрено второе бесплатное высшее образование и этих ребят смогут по закону забирать со второго или третьего курсов учебы. По словам, Картаполова это не проблема.



«Мы это не забудем, но помните, что в армии тоже нужны творческие люди», – ответил он.



Нина Останина решила узнать, почему нельзя повысить нижний предел до 22 или 23 лет, чтобы молодые люди успели получить полноценное образование.



«Получение высшего образования – это не главная задача, которую ставит данный законопроект. У нас человек, который проходит обучение в вузе, в рамках этого закона может спокойно закончить вуз. Забирать со второго, третьего курса не будут», – сказал Андрей Картаполов.

«У нас в республике ребят со школ не забирают и не забирали. Всем дается возможность получить образование» Фото: © «Татар-информ»

«То, что сейчас рассматривают депутаты, в Татарстане уже работает»

Действующий военный, служащий в одном из комиссариатов РТ на вопрос «Татр-информа» ответил, что в повышении призывного возраста есть свои плюсы. По его словам то, что сейчас вводится в России законодательно, уже долгое время практикуется в Татарстане.

«У нас в республике ребят со школ не забирают и не забирали. Всем дается возможность получить образование. Этот закон как раз таки и направлен на то, чтобы все успели получить образование в колледже или институте, и только потом пойти служить в армию», – сказал он.

В пояснительной записке к грядущим изменениям уточняется, что нововведение избавит школьников и студентов от обязательной явки в военные комиссариаты для получения отсрочки от призыва на военную службу в период учебы или по медицинским показаниям дважды в год.

Кроме того, нововведения позволят сократить нагрузку на федеральный бюджет, из которого на организацию и проведение медосмотра призывников, получающих общее или среднее профессиональное образование, ежегодно выделяется более 639 млн рублей.

Повышение призывного возраста не помешает желающим построить военную карьеру. Отправиться на службу по собственному желанию можно будет также с 18 лет.

«Повышение порога призывного возраста также полезно для иностранцев. Некоторые из них получают гражданство в России и хотят служить, но по возрасту не проходят, так как им уже больше 27 лет. А тем, кто бегает от военкомата, будет сложнее. Если человек получал образование долго и до 27 ему оставалось год или два, и он решил укрываться, то теперь у него есть время сходить в армию до 30 лет», – отметил собеседник агентства.

Отправиться на службу по собственному желанию можно будет также с 18 лет Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Мужчина должен знать, с какого конца подойти к автомату и что у него внутри»

О своем видении ситуации «Татар-информу» рассказал ветеран войны в Афганистане Дмитрий Киселёв.

«Раньше призывали до 27 лет, теперь будут до 30 лет. Нормально к этому отношусь. При царе в армии 25 лет служили и ничего, не жужжали. Другое дело, я бы все-таки вернулся к срокам срочной службы в 2 года, и, соответственно, 3 года во флоте. В нашей армии сейчас служить один год срочной службы – это бесполезно. Человек просто не успевает все понять за год. Раньше полгода человек только привыкал к армейской жизни, а полтора полноценно учился», – рассказал Дмитрий Киселёв.

По его словам, в России необходимо возродить практику прохождения военной кафедры в университетах.

«Вот студентов КАИ, например, можно обучить работе с беспилотниками, они же профессионалы. Была такая практика, что после вузов шли в армию на год, вместо двух, но уже в офицерском звании. Мой брат так служил, он закончил консерваторию и отправился служить в артиллерию. Отслужил год и вернулся, все было хорошо», – дополнил он.

Свою позицию в этом вопросе высказала жительница Казани, мама 15-летнего юноши Анастасия Потапова.

«Я – мама 15-летнего сына, отношусь к этому очень положительно. Во-первых, у мальчишек будет возможность по окончании школы поступать в вуз и будет у них не один шанс, а несколько попыток в течение трех лет. Во-вторых, большой плюс я вижу в том, что в армию будут приходить не 18-летние мальчишки, которые чаще всего не осознают куда и зачем они идут и воспринимают это все, как необходимую повинность, а более окрепшие молодые мужчины. Мне кажется, они будут к службе в армии подходить более сознательно», – рассказала Анастасия Потапова.

Она отметила, что отучившиеся в инстиутах мужчины будут более квалифицированными специалистами и смогут лучше послужить Родине. По ее словам, жизнь мужчин в стране в целом войдет в более спокойное и размеренное русло.

«Опять же, увеличится количество людей, которые отучились в вузах и сходили в армию уже сознательно. Они вернутся, и будут заниматься созданием семьи и своими интересами в жизни. Сейчас, если мальчишка в 18 лет не поступил и ушел в армию, когда он вернется в 19 лет, как правило, поступить куда-то ему не удастся. Мне кажется, что все эти изменения направлены в положительную сторону», – дополнила она.

Повышение призывного возраста не помешает желающим построить военную карьеру Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Нужно либо хорошо учиться в школе, либо отказываться от высшего образования»

Против повышения призывного возраста высказался председатель содружества пограничных войск РТ Альберт Сулейманов. Он считает, что в 21 год у молодого мужчины, пришедшего в армию, будет сформировано другое понимание жизни и он будет выходить из под контроля.

«До 20 лет мужчина предоставлен сам себе. Если родители не могут контролировать его поведение до 20 лет, то мужчин до 30 лет будет контролировать еще сложнее. Помню, у нас призывали молодого человека в 25 лет, он пришел в армию после института. Его было сложно держать в узде. Я не понимаю, для чего это делается», – сказал он.

По его словам, необходимо увеличивать срок срочной службы как минимум еще на год, чтобы призванные на срочную службу успевали вникнуть в обучение.

«Увеличивать срок службы думаю нужно, один год – это что? Не успеваешь мамкиных пирожков поесть, а уже домой надо ехать. В данной ситуации есть моменты когда люди возвращаются со службы а им даже автомат в руки не давали. У молодежи идут между собой разговоры что в армии делать нечего», – отметил Альберт Сулейманов.

О том, чем полезен законопроект для нашего государства, «Татар-информу» рассказал подполковник в отставке, доцент КПФУ, ветеран СВО Евгений Жемков.

«В данном случае явно ’’видны уши’’ военно-промышленного комплекса. В данных условиях единственный способ "откосить" от армии – бегом бежать на ВПК. Таким образом, государство снижает нагрузку на сферу высшего образования и пополняет ВПК новыми молодыми рабочими кадрами, имеющими бронь», – рассказал Евгений.

По его словам, количество квалифицированных кадров в армии после принятия закона только увеличится .

«Действительно, повышение возраста призыва поможет привлечь в армию больше квалифицированных кадров, благо в Конституции есть статья о всеобщей воинской обязанности. Можно считать, что теперь родители, если ребенок не прошел на бюджет в вуз, за свой счет будут готовить кадры для МО РФ. Считаю это правильным, нужно либо хорошо учиться в школе, либо отказываться от высшего образования», – сказал он.

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Сегодня из 360 депутатов «За» проголосовали 346, против – 14, воздержался только один. Так или иначе, но впереди законопроект ждет еще два чтения.