Обмен Яшкина - вопрос решенный? Куда сватают главную звезду и снайпера «Ак Барса»

Нападающий Дмитрий Яшкин вчера снова не попал в основной состав «Ак Барса» на матч с «Адмиралом». С начала 2026 года форвард пребывает в постоянной ротации. Можно ли говорить о потенциальном обмене Яшкина как о решенном вопросе – в материале «ТИ-Спорта».





Фото: ak-bars.ru

Дмитрий Яшкин уже сам просит обмена из «Ак Барса»?

32-летний нападающий «Ак Барса» Дмитрий Яшкин вчера вновь оказался вне заявки основного состава на матч с «Адмиралом» (5:2). С 27 декабря 2025 года русский чех провел всего 5 игр за казанский клуб. Статистика за этот период удручающая – одна результативная передача и «ноль» по показателю полезности.

Анвар Гатиятулин со свойственной ему дипломатичностью и публичной аккуратностью не раскрывает подробности текущего положения Дмитрия Яшкина в «Ак Барсе». Однако сам нападающий будто бы дает понять, что дни его в столице Татарстана сочтены.

На днях Яшкин отписался от аккаунта «Ак Барса» в одной из соцсетей. Учитывая, как Дмитрий активно ведет эту социальную сеть, подобный жест можно считать знаком. Ведь ранее хоккеист регулярно делал репосты с клубным контентом к себе на страницу.

Вопрос потенциального обмена Яшкина кажется законченным вопросом. Вчера в эфире ютуб-канала «Скользкий лед» авторитетный журналист Дмитрий Ерыкалов сообщил, что сторона нападающего сама попросила обмена у руководства «Ак Барса». Объективно, по сравнению с прошлым сезоном, Яшкин сдал по многим показателям, при этом, он все еще лучший снайпер команды с 15 шайбами.

Мастерство и опыт форварда действительно делают его ценным кадром для практически любого топ-клуба лиги. Но в сегодняшних реалиях контракт Яшкина с зарплатой в 95 млн рублей в год тяжеловат даже для «Ак Барса». Чех является вторым среди всех игроков в КХЛ (первый – Шелдон Ремпал из «Салавата Юлаева») по зарплате в лиге.

На кого «Ак Барс» поменяет Яшкина?

Поэтому руководство казанского клуба явно не будет противиться обмену Дмитрия Яшкина в другую команду КХЛ. Во-первых, за нападающего можно будет получить как минимум двух качественных игроков с зарплатой в 40-45 млн рублей. А при определенном риске генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин может распределить 95 млн рублей на трех хоккеистов, подписав с ними долгосрочные соглашения. Учитывая, что у Анвара Гатиятулина год контрактный, да и позиции функционера в «Ак Барсе» не самые надежные, казанский клуб ради успешного плей-офф может пойти на такой риск.

Важно понимать, на кого «Ак Барс» готов поменять Дмитрия Яшкина. Первоначально в СМИ фигурировала информация, что казанцы ведут переговоры со СКА на предмет обмена: Яшкин – Хайруллин. Однако на одной из последних пресс-конференций наставник петербуржцев Игорь Ларионов дал журналистам четко понять, что им «король пятака» за 95 млн рублей не нужен.

Вчера же появилась информация, что вероятный вариант с продолжением карьеры Яшкина – «Трактор». Челябинцы на сегодняшний день пребывают лишь на седьмой строчке Восточной конференции. Дабы укрепить свои позиции в таблице уральцы могут пожертвовать одной из своих звезд ради забивного силового форварда. В частности, симпатичной кандидатурой для «Ак Барса» может быть нападающий Михаил Григоренко, набравший в 41 матче этого сезона за «Трактор» 43 очка.

Чем все-таки обусловлен регресс Яшкина в нынешнем сезоне?

Еще по ходу прошлого регулярного чемпионата казалось, что Дмитрий Яшкин в «Ак Барсе» – лицо неприкосновенное. Игрок обладал большим доверием, авторитетом у Анвара Гатиятулина, был капитаном и лидером коллектива. Но в этом сезоне на Дмитрия Яшкина свалились трудности: как в хоккейном плане, так и в личной жизни. Лишение капитанской повязки, развод с женой – все это, конечно, не могло не отразиться на настроении и качестве выступления хоккеиста.

Добавить к этому надо и то, что у Яшкина есть проблемы со здоровьем. Из-за тяжелой травмы колена, которую нападающий получил еще в период карьеры в Северной Америке, форвард вынужден играть в специальных щитках. Это отражается на его скорости на льду, которая еще при Зинэтуле Билялетдинове в «Ак Барсе» была уже самой низкой среди игроков «Ак Барса». Яшкин с годами не молодеет, поэтому с темповым, активным хоккеем нападающему тоже становится сложнее справляться.

Действующий контракт Дмитрия Яшкина рассчитан до лета 2026 года. С большей долей вероятности нападающий так и так бы покинул казанскую команду, так как на 95 млн рублей форварда продлевать бы в столице Татарстана точно не стали. А так, перед дедлайном обменов руководство «Ак Барса» может получить выгодные лоты от других клубов КХЛ за отъезд Дмитрия Яшкина.