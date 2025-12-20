Обмен: Джиошвили едет в «Трактор», Дер-Аргучинцев – в «Динамо»

Накануне «Динамо» и «Трактор» совершили обмен нападающими. Семен Дер-Аргучинцев переезжает в Челябинск, а Максим Джиошвили – в Москву. Информацию об этом у себя на официальном сайте сообщила пресс-служба уральского клуба.

В текущем чемпионате Джиошвили заработал 9 (3+6) очков в 36 матчах. В розыгрыше Кубка Гагарина сезона-2024/25 он стал бронзовым призером в составе «Динамо». Всего на счету 29-летнего нападающего в КХЛ 252 матча и 88 (50+38) очков.

В активе Семена Дер-Аргучинцева со старта нынешнего сезоне 23 (2+21) очка в 33 матчах. Он также становился обладателем бронзовых и серебряных медалей чемпионата КХЛ вместе с «Трактором». В КХЛ он провел в общей сложности 198 матчей и заработал 115 (42+73) очков.

По итогам 36 матчей «Трактор» находится на 6 месте с 36 очками в турнирной таблице КХЛ на «Востоке». «Динамо» с 48 очками расположилось на 4 строчке на «Западе».