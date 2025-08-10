Обмен Денисенко в «Ак Барс» состоится в начале следующей недели

Фото: mhl.khl.ru

Обмен Григория Денисенко в «Ак Барс» должен состояться в начале следующей недели. Об этом сообщает телеграм-канал «Арена Бреда».

Источник утверждает, что главный предмет торга – молодые игроки Казани, которых отдадут в Ярославль. Пока стороны не нашли консенсуса в этом вопросе.

Ранее в медиа прошла информация, что помимо денежной компенсации за Денисенко «Локомотив» хочет получить права на Алексея Пустозёрова.

Напомним, в минувшем сезоне «Локомотив» стал новым обладателем Кубка Гагарина, впервые завоевав этот трофей. «Ак Барс» завершил розыгрыш Кубка Гагарина на стадии второго раунда плей-офф, уступив московскому «Динамо» 2–4 в серии.