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Происшествия 14 августа 2024 09:32

Обманувшие Долину мошенники находятся на Украине

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Правоохранительные органы выявили, что телефонные мошенники, обманувшие известную певицу Ларису Долину, действовали с территории Украины. Злоумышленники, выдавая себя за сотрудников полиции, с апреля по конец июля 2024 года вводили артистку в заблуждение, сообщает ТАСС.

Преступники убедили Долину перевести свои сбережения на якобы безопасные счета, а также передать курьеру наличные деньги и средства от продажи недвижимости. По их указанию певица даже продала квартиру в центре Москвы.

Прокуратура Москвы подтвердила факт мошенничества. В результате расследования была арестована 53-летняя женщина-курьер, получившая часть похищенных средств. Суд, учитывая позицию прокуратуры Центрального административного округа, заключил ее под стражу.

На проданную квартиру наложен арест. Прокуратура Москвы взяла расследование уголовного дела под свой контроль. Правоохранительные органы продолжают работу по выявлению всех участников преступной схемы.

#аферисты
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