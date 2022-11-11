Обманутым потребителям РТ через суд вернули 45 млн рублей благодаря Роспотребнадзору

Управление Роспотребнадзора по Татарстану помогает жителям республики защищать свои права потребителей в суде. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» напомнила замруководителя ведомства Юлия Булатова.

По сравнению с прошлым годом, в 2022-м Роспотребнадзор подал в три раза больше заявлений в суд на защиту конкретных пострадавших жителей Татарстана, чьи права были нарушены.

Также ведомство дает заключения по исковым заявлениям.

За девять месяцев этого года из 756 заключений более 95% суд удовлетворил. Обманутым татарстанцам вернули порядка 45 миллионов рублей.

«С каждым годом процент удовлетворенности исковых требований возрастает», – поделилась статистикой Юлия Булатова.